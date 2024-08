Počelo košenje ambrozije u Banjaluci

Na području Banjaluke u toku je redovna godišnja akcija uklanjanja ambrozije sa javnih površina koja će trajati dok traje cvjetanje ove alergene biljke - do kraja septembra, rečeno je Srni u Gradskoj upravi.

Izvor: Shutterstock

Iz Odjeljenja za komunalne poslove navode da se košenje trenutno vrši na zelenim površinama u blizini tržnog centra "Delta planet", u blizini gradilišta i mjesta gdje su rađeni prekopi, a biće nastavljeno i u naseljima Petrićevac, Ada, Motike, ali i na drugim lokacijama.

Iz Gradske uprave apeluju da se i građani uključe u akciju uništavanja ambroziju u svom okruženju ili da pozovu komunalnu policiju ako primijete ambrozije na javnim površinama i u privatnim dvorištima, te Inspekciji ako ovu biljku uoče na poljoprivrednom zemljištu.

Ambrozija pripada rodu invazivnih korova i jedna je od najopasnijih alergenih biljaka. Polen ambrozije izaziva alergiju kod 10 odsto ljudi.

Od svih polenskih alergija, polen ambrozije je uzročnik u 50 do 60 odsto slučajeva. Kod najosetljivijih osoba osam do 20 polenovih zrna u metru kubnom vazduha može da izazove jaku reakciju, a samo jedna biljka ambrozije proizvodi od jedne do osam milijardi polenovih zrna.

