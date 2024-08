Morbilama zaraženo 296 osoba, najviše u Bijeljini

U Republici Srpskoj morbilima je zaraženo 296 osoba, za osam više nego prije sedam dana, od kojih 222 u Bijeljini, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo Srpske.

Izvor: Shutterstock

U Banjaluci je zaraženo 27 osobaa, u Istočnom Novom Sarajevu 14, u Istočnoj Ilidži 13, a na Palama pet.

Po tri lica zaražena su u Ugljeviku i Doboju, dva u Kotor Varošu, te po jedno u Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Mrkonjić Gradu, Zvorniku, Trebinju i Pelagićevu.

Među zaraženima je 18 beba mlađih od godinu dana, dok je 138 djece uzrasta od jedne do četiri godine. Ovaj virus evidentiran je kod 75 djece od pet do devet godina, a 29 zaraženih su lica starija od 30 godina.

Morbili su registrovani i kod 13 djece od 10 do 14 godina, sedam zaraženih je u dobi od 15 do 19 godina, a 16 zaraženih je u dobu od 20 do 29 godina.

Svjetska zdravstvena organizacija u februaru je upozorila da će više od polovine zemalja biti izloženo visokom riziku od pojave morbila do kraja godine ako ne budu preduzete hitne preventivne mjere.

Morbili su visokozarazna bolest i u slučaju izloženosti ovom virusu obolijeva najmanje 95 odsto nevakcinisanih lica. Virus je aktivan u vazduhu ili na zaraženoj površini do dva časa nakon izlaganja nevakcinisanog lica.

(Srna/MONDO)