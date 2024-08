"Za sve zaslužna sezona godišnjih odmora": U Srpskoj povećan broj zaraženih koronom

Ambulante porodične medicine širom Srpske posljednjih dana vrve od pacijenata sa respiratornim infekcijama, među kojima je najviše onih sa simptomima “kovida” za šta je, prema riječima ljekara, zaslužna sezona godišnjih odmora.

Novo širenje virusa korona ljekare u Srpskoj, kako tvrde, nije iznenadilo, jer su predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) još u maju upozorili da Evropom hara novi soj te da je bilo samo pitanje vremena kada će se i kod nas povećati broj zaraženih.

Prema evropskim izvještajima, dominantno cirkuliše omikron soj koji se laboratorijski prati kao i ostale varijante virusa.

Infektolog u Bolnici Zvornik Sandra Mićić istakla je za Glas Srpske da se sve češće javljaju pacijenti sa obostranom upalom pluća i zahtijevaju neki vid kiseoničke podrške.

"Takve pacijente testiramo na “kovid” i grip i to isključivo one koji dođu na odjeljenje pod upalom. Na grip nismo imali pozitivnih rezultata, dok je na “kovid” bio pozitivan svaki testirani pacijent u proteklom periodu. Dešavalo nam se da u protekle dvije-tri sedmice među pacijentima bude i onih koji dođu sa ljetovanja sa visokom temperaturom, uz kašalj i sa gubitkom mirisa i ukusa. Ono što je važno jeste to da za sada nije bilo težih kliničkih slika", kazala je Mićićeva.

Dodala je da pacijenata sa sličnim simptomima nisu imali u proteklim mjesecima.

" Virus korona trenutno je na prvom mjestu kod nas kad su u pitanju respiratorne infekcije. Broj pacijenata sa simptomima virusa korona, naravno, nije veliki kao što je bio 2020. godine, ali svakako je u porastu u odnosu na prije pet-šest mjeseci", rekla je Mićićeva.

Ona je pozvala građane da se pridržavaju propisanih mjera te da prilikom ulaska, između ostalog, u zdravstvene ustanove nose maske i što češće dezinfikuju ruke.

Da je povećan prvoj pacijenata sa simptomima virusa korona tvrde i u Domu zdravlja Banjaluka. Specijalista epidemiologije u ovoj zdravstvenoj ustanovi Vesna Lučić Samardžija istakla je da je protekle sedmice uočeno povećano prijavljivanje pozitivnih laboratorijskih nalaza briseva na virus korona.

"Iz epidemioloških anketa koje sprovodima možemo reći da se najčešće radi o lakšim formama bolesti u kojima dominira blago povišena temperatura, pojačana sekrecija iz nosa, grlobolja, kašalj, bolovi u mišićima, koji uz simptomatsku terapiju prolaze za tri do pet dana", kazala je Lučić Samardžija.

Dodala je da je za sve koji boluju od neke zarazne bolesti preporuka da ostanu kod kuće i koriste terapiju koju je propisao nadležni ljekar.

Specijalista porodične medicine u banjalučkom Domu zdravlja Nataša Pilipović-Broćeta istakla je da se, pored respiratornih, pacijenti često javljaju, između ostalog, i zbog akutne crijevne infekcije, povreda i ugriza insekata.

"Najčešći razlozi respiratornih infekcija sa povišenom temperaturom, kihanjem i kašljanjem jesu boravak u klimatizovanim zatvorenim prostorima i velika temperaturna razlika između spoljne temperature i one u zatvorenim prostorima, potom konzumacija hladnih napitaka kao i naglo izlaganje organizma niskim temperaturama riječnih voda", kazala Pilipović-Broćeta.

Specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Bijeljina Zoran Vasilić porast broja pacijenata sa respiratornim infekcijama pripisuje visokim temperaturama i potrebi za rashlađenjem, poput hladnih napitaka, kupanju u hladnoj vodi i slično, a ne isključuje ni mogućnost obolijevanja od virusa korona.

"Trenutno ne radimo testiranja na koronu, jer nisu takva ni uputstva iz Instituta. Uglavnom se ti pacijenti javljaju telefonom i tako dobiju savjete ljekara. Ukoliko eventualno dođu na pregled mi odradimo standardni pregled i klasičnu laboratorijsku analizu", kazao je Vasilić.

Specijalista porodične medicine u dobojskom Domu zdravlja Zagorka Blagojević Pavlović kaže da nije iznenađena povećanjem broja pacijenata sa respiratornim infekcijama.

"Prije mjesec je SZO, koji prati epidemiološku situaciju, objavio je da je broj viroza, između ostalog, korone u velikom porastu i bilo je očekivano da će se one širiti dolaskom godišnjih odmora", kazala je Blagojević Pavlović.

Epidemiološka situacija

U Srpskoj je u posljednjih sedam dana virus korona potvrđen kod 17 osoba od 43 testirana laboratorijska uzorka i to u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) RS i u Bolnici “Sveti Vračevi” u Bijeljini, a nije prijavljen nijedan smrtni slučaj, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo RS. Virus je potvrđen kod pet osoba iz Banjaluke, po dvije iz Doboja, Laktaša i Teslića i po jedna iz Bratunca, Prijedora, Prnjavora, Srpca, Stanara i Zvornika. U Srpskoj je hospitalizovano 11 pacijenata sa posljedicama virusa korona, a do sada je potvrđeno 121.749 slučajeva, dok je preminulo ukupno 6.707 osoba kod kojih je potvrđen test na virus korona.

