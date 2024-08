Danas do 40 stepeni, na put kretati rano ujutro ili uveče

U cijeloj BiH prije podne biće vedro u većini krajeva, a od sredine dana očekuje se razvoj oblačnosti uglavnom u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku, gdje lokalno može biti prolazne kiše ili pljuskova sa grmljavinom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U ostalim krajevima se očekuje uglavnom sunčano i vruće vrijeme uz najvišu temperaturu do 40 stepeni Celzijusovih.

Kasnije tokom popodneva i večeri doći će do porasta nestabilnosti, koja lokalno u Krajini može usloviti prolaznu kišu ili pljusak praćen grmljavinom.

U Hercegovini veći dio dana biće sunčano uz tropsku temperaturu vazduha.

Duvaće slab do umjeren vjetar istočnih smjerova, u Posavini tokom drugog dijela dana i pojačan, a u Hercegovini slab do umjeren i promjenljiv.

Dnevna temperatura biće od 33 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni Celzijusovih.

U većini krajeva jutros je sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozačima savjetuju da, zbog izrazito visoke dnevne temperature koja je najavljena i za danas, na put kreću rano ujutro ili uveče, da prave češće pauze i konzumiraju dovoljno vode.

Izmijenjen je režim saobraćaja na putevima Brodar-Višegrad u tunelima "Cera tri" i "Strogonik", Međeđa-Brodar u tunelu "Kotva dva", Dobro Polje - Miljevina u tunelu "Sijeračke stijene", u tunelu Trgovišta na dionici Brodar - granica Republike Srpske i Srbije.

Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 16.00 časova, i to dva puta po pet do sedam minuta.

U Srpskoj rođeno 26 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 12 djevojčica i 14 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - šest, potom u Doboju i Bijeljini po pet, u Zvorniku, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Prijedoru, Trebinju, Gradišci i Foči po jedna, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na putevima Johovac-Rudanka, Razboj-Rudanka, Rudanka-Doboj.

Na dionici magistralnog puta Gacko-Tjentište, u mjestu Sastavci, zbog radova saobraćaj se od 7.00 do 17.00 časova usporeno, jednom saobraćajnom trakom, uz moguće kratkotrajne zastoje.

Zbog rehabilitacije dionice magistralnog puta Han Pijesak dva- Sokolac, izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom trakom, uz privremenu signalizaciju, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na sat. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, zbog rekonstrukcije.

Radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce", od mosta Rudanka, uključujući most do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na magistralnom putu dionica Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa premašuje 16 tona.

U FBiH zbog sanacionih radova na dionicama magistralnih puteva Vitez- Travnik i na ulazu u Žepče izmijenjen je režim saobraćaja. Na mjestu radova formiraju se duže kolone vozila u oba smjera, pa se vozači mole za strpljenje i razumijevanje.

Sanacioni radovi u toku su na magistralnim putevima Kladanj-Vlasenica, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje i Foča-Ustikolina.

Na graničnom prelazu Izačić pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim prelazima u putničkom saobraćaju jutros nema dužih zadržavanja.

S obzirom na to da je situacija na granicama promjenljiva, iz AMS vozačima preporučuju da se informišu putem veb kamera.

Do kraja avgusta za putnički saobraćaj otvoren je granični prelaz Krstac, na putu Gacko-Nikšić.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak.

(Srna)