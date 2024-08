Protest u Banjaluci: Građani traže da se "Ćirilični park" izmjesti na drugu lokaciju (FOTO/VIDEO)

Nekoliko desetina Banjalučana i mještana naselja Centar okupilo se četvrtak uveče na tzv. Kupusištu kako bi se usprotivili gradnji "Ćiriličnog parka" kao i njegovom izmještanju na drugu lokaciju.

Izvor: Dušan Volaš

Iz Odbora za zaštitu parka Kupusište smatraju da već je postojeći park poznat po bogatom drvoredu i predstavlja gotovo jedinu preostalu zelenu površinu u tom dijelu grada.

"Insistiramo od prvog dana da se predviđena slova azbuke izmjeste bilo gdje iz ovog parka jer on ne može da podnese trideset instalacija tih dimenzija. Takođe, ovaj park je javna površina i on pripada koliko Gradskoj upravi, toliko i građanima. Bilo kakva intervencija da se radila u ovom parku, građani su morali biti konsultovani, a to se nije desilo", rekla nam je Sanda Vukojević iz navedenog Odbora.

Pogledajte 00:59 Protest park Banjaluka Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Prema njenim riječima, pojedina stabla u ovom parku su oštećena prilikom izvođenja radova.

"Ne znamo da li će preživjeti i kolika će biti šteta. Ono što je bitno je i to da Grad nema građevinsku dozvolu da izvodi ove radove. Prije desetak dana Republička građevinska inspekcija je bila na terenu i podnijela izvještaj resornom ministarstvu građevinarstva, koje je dalje upitilo mišljenje da je za izvođenje radova ovog opsega potrebna građevinska dozvola. Do danas Gradska uprava nema građevinsku dozvolu", istakla je Vukojevićeva.

Takođe je dodala da se u razgovorima podvuko i pitanje estetike, odnosno da se slova nekome sviđaju, a nekome ne.

"Ovo uopšte nije stvar ukusa. Radi se o tome da će trideset gabaritnih instalacija potpuno uništiti ovaj park i uništiće njegovu funkciju", podvukla je Vukojevićeva.

Podsjećamo da je na navedenom prostoru najavljena izgradnja "Ćiriličnog parka", odnosno postavljanje 30 slova azbuke na kojima bi trebala biti ispisana imena njihovih donatora.

Pažnju javnosti izazvale su izmjene dijela regulacionog plana za ovaj dio grada koje su predviđale izgradnju nebodera na jednom dijelu postojećeg parka, ali su te izmjene kasnije zaustavljene.

(Mondo)