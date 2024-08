Počela izgradnja parka u Trapistima: Stanivuković najavio i obnovu hidrocentrale, rasvjetu, vozić... (FOTO)

U naselju Trapisti niče još jedan park, zelena oaza u okviru koje će biti dječije igralište, pješačke i biciklističke staze, najavio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Izvor: Grad Banjaluka

"Ovo je mjesto gdje je Banja Luka ponikla. Ovdje je zasijala prva sijalica na Balkanu međutim decenijama nije bilo investicija ovdje. Kroz ovaj park, novu zelenu oazu dobićemo na kvalitetu životu u ovom dijelu Banjaluke", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je sa saradnicima obišao radove na tom lokalitetu.

Podsjetio je da je u ovom naselju obnovljen most.

"Uz ovaj predivni most i park koji smo počeli raditi, obnovićemo i hidrocentralu koja je proizvela struju pomoću koje je zasijala prva sijalica na Balkanu, baš ovdje u Banjoj Luci. Takođe, Banjalučka pivara svojom novom ponudom obogatiće turističke sadržaje ovog dijela Banje Luke", kazao je Stanivuković.

Dodao je da se radi i rasvjeta kroz Trapiste i Mađir.

"Kada dobiju prvi park, uređeno šetalište uz Vrbas i muzej sa završenim mostom odavde iz Trapista će kretati banjalučki vozić, koji će voziti do najvećeg gradskog parka, zatim do parka knjige i parka oslobođenja, do Centralnog spomen – obilježja ka parku posvećenom Tvrtku I Kotromaniću i do Kastela, zatim preko Gradskog i Zelenog mosta sve do plaža „Raj“ i „Vrućica“ i Banj brda. Tako ćete moći da vidite sve ljepote grada, sve stare i nove razglednice Banje Luke", naglasio je gradonačelnik ističući da je sve ovo nova Banja Luka.

Svim ovim ulaganjem, navodi – vratiće duh starog vremena ovom području.

"Sa ovim parkom u Trapistima, dolazimo do osam zelenih oaza koje smo uradili odnosno radimo u ovom momentu", zaključio je gradonačelnik.

Savjetnica gradonačelnika, Milada Šukalo kazala je da je park u Trapistima dio zajedničkog projekta, ukupne vrijednosti 210.000 KM koji zajedno realizuje Grad sa Evropskom unijom.

"Uz park, ovaj projekat podrazumijeva i rekonstrukciju igrališta Marakana na Starčevici i rekonstrukciju i dopunu igrališta u Ulici Srđe Zlopogleđe", navela je ona i dodala da će uređeni park u Trapistima imati i prostor za djecu i penzionere.

"To će biti jedna velika zelena oaza, koja će završavati na obalama Vrbasa gdje ćemo urediti stazu za ribare", istakla je Šukalo.

Naime, za uređenje ove lokacije, prema njenim rječima, Grad je morao da dobije i saglasnosti nadležnih republičkih institucija.

"Ovom prilikom apelujem i na Elektroprivredu da nam daju podršku kako bismo sam lokalitet hidrocentarle uredili i od njega napravili muzej. Već imamo zainteresovane donatore", kazala je Šukalo i naglasila da se na tom lokalitetu uređuju i biciklističke staze sve do trapiske šume.

Mještanin Mirko Dejanović zahvalio je gradonačenliku i Gradskoj upravi što su u ove zadnje tri godine uradili za ovo naselje, kako je kazao – više nego u zadnjih 50 godina.

"Dobili smo ulicu, parking, obnovljen most, a sada ćemo na mjestu šikare dobiti uređeni zeleni prostor", kazao je Dejanović.

