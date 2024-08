Višković o požarima u Srpskoj: Pronaći i kazniti krivce, moraju da odgovaraju

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da će tražiti od Ministarstva unutrašnjih poslova da se uradi analiza uzroka požara jer ima sve više informacija da je većinu uzrokovao ljudski nemar.

Izvor: NP Sutjeska

"Nećemo imati izuzetke, zato što su ovi ljudi dovodili i sebe i tehniku do krajnjih granica na visokoj temperaturi vazduha i stavili sve te požare pod kontrolu", rekao je Višković na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Višković je naveo da je stekao utisak prilikom nedavne posjete na području Bileće da domicilno stanovništvo ima saznanje ko je izazvao požar i rekao da će tražiti da se ispita i sve osobe koje su eventualno podmetnule moraju da odgovaraju.

Naveo je i da je požar od prije dva dana na području Gacka izazvao čovjek koji se sam prijavio.

Riječ je, kaže, o povratniku koji je pokušao da radi na svom imanju, vatra se izmakla kontroli.

Samo zahvaljujući tome da je jedan helikopter bio u Trebinju, kao i helikopter MUP-a Srbije koji su intervenisali i cjelodnevnom borbom uspjeli su da ga ugase.

On je zahvalio je svima koji su ulagali nadljudske napore da zaštite materijalna dobra i živote ljudi šiom Republici Srpskoj, pogotovo u Hercegovini.

Višković je naveo da je danas na prijemu u Vladi trebalo da budu i pripadnici Hlikopterske jedinice MUP-a Srbije, ali gase na Tjentištu požare na više lokacije zajedno sa helikopetrom Helikopterskog servisa Republike Srpske.

On je iskazao neizmjernu zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću koji su pružili podršku Srpsoj.

Ukazao je i na to da bi posljedice u Nacionalnom parku Sutjeska bila bi drugačija je Sarajevo dozvolilo dolazak helikoptera iz Srbije dva dana ranije.

"Samo hrabrošću naših ljudi iz Helikopterskog servisa i vatrogascima možemo reći da smo spasili jedan biser svijeta, a ne Evrope, a to je Perućica. To bi bila najveća ekološka katastrofa u Evropi u posljednjih nekoliko godina, ali se to nije desilo zahvaljaujući našim ljudima na terenu", istakao je Višković i dodao da je izgleda to neko priželjkivao da se desi.

(Srna)