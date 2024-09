FZO: Ako želite da promijenite ljekara, rok je do kraja oktobra

Osiguranici u Republici Srpskoj koji žele da promijene ljekara porodične medicine, pedijatra i ginekologa iz bilo kojeg razloga mogu to da učine od naredne sedmice, pa do kraja oktobra

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske su naveli da je od ove godine pomjeren i skraćen redovan period za promjenu ili izbor ljekara, (do sada je to bilo od oktobra do kraja decembra), s ciljem efikasnijeg ugovaranja primarne zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama.