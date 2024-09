Danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Na istoku će biti oblačnije i samo ponegdje uz slabu kišu, ali će uveče biti pretežno vedro u većini krajeva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab sjeverni vjetar.

Jutro je hladno i pretežno vedro, na istoku umjereno do pretežno oblačno, a oko rijeka i po kotlinama prolazna magla.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno 10, Bihać 11, Sokolac, Bileća, Mrkonjić Grad, Ribnik i Sarajevo 12, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad i Zenica 13, Doboj, Foča i Tuzla 14, Trebinje i Rudo 15, Bijeljina i Brčko 17, Neum 18 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozi se po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima uz umjerenu frekvenciju vozila.

U kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim časovima smanjena je vidljivost zbog magle.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Na dionici magistralnog puta Gradiška - Nova Topola u mjestu Dubrave, kod stadiona FK "Dubrave", od 9.00 do 15.00 časova u desnoj kolovoznoj traci biće povremeno obustavljen saobraćaj zbog rušenja stabla u putnom pojasu.

Do 15. septembra zbog održavanja penjačkog "Dril end čil festivala" /Drill and Chill Festival/ privremeno će biti obustavljan saobraćaj u vremenu od 11.00 do 11.45 časova u kanjonu "Tijesno",na dionici magistralanog puta Karanovac - Crna Rijeka.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati putnim pravcem Banjaluka - Čađavica - Mrkonjić Grad.

Obustava saobraćaja neće se odnositi na vozila hitnih službi, kao i autobuse prigradskog prevoza koji saobraćaju na liniji Banjaluka - Bočac i Banjaluka - Agino Selo.

Izmjene u saobraćaju, zbog radova, su na magistralnom putu Donja Bukovica - Vršani i Vršani - Bijeljina, Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, Gacko - Tjentište u Sastavcima, na području Han Pijeska i Sokoca, Dobro Polje - Miljevina.

Radovi su u toku i na dionicama Sastavci - Ustiprača, Brod na Drini - Hum, Gradiška - Kozarska Dubica, Teslić - Podjezera i na području Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Zbog radova u tunelima "Cera tri" i "Strogonik" izmjene su na magistralnom putu Brodar - Višegrad, zatim u tunelu "Kotva dva" na dionici Međeđa - Brodar i u tunelu "Trgovišta" na putu Brodar - granica Republike Srpske i Srbije, te na putnom pravcu Dobro Polje - Miljevina u tunelu "Sijeračke stijene".

Zbog izgradnje mosta na regionalnom putu Razboj - Rudanka do 27. septembra najavljene su izmjene u odvijanju saobraćaja za prelaz transportera i teške mehanizacije.

Do povremene obustave, zbog miniranja terena, dolazi na dionici regionalnog puta Doboj - Modriča u Kostajnici.

Zbog klizišta zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu dionica Stari Ugljevik - Glavičice, a jednom trakom vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina - Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Priboj - granica Republike Srpske/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac - Piperi, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

Danas je od 4.00 do 14.00 časova zbog kretanja vangabaritnog prevoza obustavljen saobraćaj na području grada Banjaluka u dijelu kružnog toka između Ulica kralja Petra Prvog Karađorđevića i Teodora Kolokotronisa.

Izmijenjen je i režim odvijanja saobraćaja u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od Ulice Patre do Ulice Zdravka Čelara, tako što je obustavljeno odvijanje saobraćaja iz smjera juga.

Na području FBiH za danas je planiran početak radova na izgradnji pješačke staze uz magistralni put Prozor/Rama - Jablanica u mjestu Ustirama, pa se saobraćaj od 8.00 do 16.00 časova odvija usporeno, naizmjničnim propuštanjem vozila.

Sanacioni radovi u toku su i na magistralnim putevima Foča - Ustikolina, Tarčin - Konjic i Olovo - Semizovac.

Na graničnim prelazima u BiH za nema dužih čekanja prilikom prelaska granice.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona najveće dozvoljene mase, te se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.

