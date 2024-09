Stiglo osvježenje: Danas kiša u većini krajeva, oprez na putevima zbog klizavih kolovoza

U BiH danas će doći do promjene vremena uz osvježenje sa kišom i maksimalnom temperaturom vazduha do 30 stepeni Celzijusovih

Kiša će se tokom jutra i prijepodneva premještati od zapada i juga ka istoku, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz pljuskove sa grmljavinom, pogotovo na jugu, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Zatim će doći do prestanka padavina uz djelimično razvedravanje, prvo na zapadu, ali će poslije podne nove padavine ponovo početi na zapadu i premještaće se ka istoku.

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje na obilnije padavine u Hercegovini i na sjeverozapadu Srpske, te na jak do olujni vjetar.

Obilnije padavine očekuju se u Hercegovini i to 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, kao i na sjeverozapadu od 20 do 40 litara po metru kvadratnom.

U ostalim predjelima padavina će biti znatno manje, a najmanje kiše će pasti u Semberiji.

Duvaće jak do olujni jugo. Udari vjetra biće od 50 do 70 kilometara na čas, na planinama na zapadu ponegdje jači od 80 kilometara na čas, a na krajnjem sjeveru duž rijeke Save slabiji oko 40-50 kilometara na čas.

Na krajnjem sjeveru vjetar slab, a od sredine na sjeveru i zapadu vjetar skreće na sjeverne smjerove.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 22 do 30, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac i Rudo, Čemerno 17, Han Pijesak 18, Bileća, Tuzla, Zenica i Bihać 19, Sarajevo 20, Banjaluka, Prijedor, Trebinje i Novi Grad, Brčko 21, Bijeljina, Doboj i Mrkonjić Grad 22, Ribnik 23 i Neum 27 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Kolovozi su mokri i klizavi u zapadnim krajevima zbog kiše koja je jutros počela da pada, dok se u ostalim područjima za sada vozi po suvim kolovozima i uz povoljne uslove za vožnju, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, povećana je opasnost od odrona.

Prema vremenskoj prognozi, danas se u većini krajeva očekuju padavina, pa iz AMS skreću pažnju na maksimalno opreznu i sporiju vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Od danas do 15. septembra zbog održavanja penjačkog "Dril end čil festivala" /Drill and Chill Festival/ privremeno će biti obustavljan saobraćaj u vremenu od 11.00 do 11.45 časova u kanjonu "Tijesno",na dionici magistralanog puta Karanovac - Crna Rijeka.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati putnim pravcem Banjaluka - Čađavica - Mrkonjić Grad.

Obustava saobraćaja neće se odnositi na vozila hitnih službi, kao i autobuse prigradskog prevoza koji saobraćaju na liniji Banjaluka - Bočac i Banjaluka - Agino Selo.

Zbog izgradnje mosta na regionalnom putu Razboj - Rudanka do 27. septembra najavljene su izmjene u odvijanju saobraćaja za prelaz transportera i teške mehanizacije.

Izmjene u saobraćaju, zbog radova, su i na magistralnom putu Donja Bukovica - Vršani i Vršani - Bijeljina, Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, Gacko - Tjentište u Sastavcima, na području Han Pijeska i Sokoca, Dobro Polje - Miljevina.

Radovi su u toku i na dionicama Sastavci - Ustiprača, Brod na Drini - Hum, Gradiška - Kozarska Dubica, Teslić - Podjezera i na području Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Zbog radova u tunelima "Cera tri" i "Strogonik" izmjene su na magistralnom putu Brodar - Višegrad, zatim u tunelu "Kotva dva" na dionici Međeđa - Brodar i u tunelu "Trgovišta" na putu Brodar - granica Republike Srpske i Srbije, te na putnom pravcu Dobro Polje - Miljevina u tunelu "Sijeračke stijene".

Do povremene obustave, zbog miniranja terena, dolazi na dionici regionalnog puta Doboj - Modriča u Kostajnici.

Zbog klizišta zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu dionica Stari Ugljevik - Glavičice, a jednom trakom vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina - Gornja Vijaka.

Na području FBiH radovi su u toku na magistralnim putevima Kladanj - Vlasenica i Olovo - Semizovac.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, te se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.

