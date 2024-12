Narednih dana vedro, evo kakvo nas vrijeme očekuje u novogodišnjoj noći

U BiH se narednih dana očekuje pretežno vedro vrijeme bez padavina, a u novogodišnjoj noći biće hladnije uz slab mraz.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sutra će u prvom dijelu dana preovladavati pretežno vedro i hladno uz mraz, dok će oko rijeka i po kotlinama biti magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčano uz prolaznu oblačnost u većini predjela, dok će se magla i niska oblačnost lokalno na sjeveru i jugoistoku duže zadržavati uz hladnije vrijeme u tim predjelima.

Uveče će ponovo biti vedro i prohladno.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, a na jugu uglavnom sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus sedam do minus jedan, na jugu do pet, u višim predjelima od minus 10, dnevna od tri do sedam, na jugu do 14, u višim predjelima i mjestima sa maglom oko jedan stepen Celzijusov.

U ponedjeljak i utorak, 30. i 31. decembra, tokom jutra biće pretežno vedro i hladno uz slab mraz, dok će magle biti oko rijeka i po kotlinama.

Tokom dana biće pretežno sunčano u većini krajeva i toplije. Magla i niska oblačnost ponegdje će se zadržati tokom čitavog dana i u tim mjestima biće najsvježije.

Jutarnja temperatura vazduha u ponedjeljak biće od minus pet do minus dva, na jugu do šest, u višim predjelima od minus devet, dnevna od četiri do devet, na jugu do 15, u mjestima sa maglom jedan stepen Celzijusov.

U utorak jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do nula, na jugu do šest, u višim predjelima od minus sedam, dnevna od četiri do 10, na jugu do 15, a u mjestima sa maglom od dva stepena Celzijusovih.

Vedro uz slab mraz biće i tokom jutra u srijedu, 1. januara, oko rijeka i po kotlinama biće magle koja će se ponegdje na sjeveru i jugoistoku zadržati tokom dana i u tim mjestima biće najsvježije.

U nastavku dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do nula, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus sedam, dnevna od pet do devet, na jugu do 15, a u mjestima sa maglom od tri stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove preovladava magla ili niska oblačnost.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bugojno minus dva, Doboj, Mrkonjić Grad i Sarajevo nula, Sokolac, Srebrenica, Novi Grad, Čemerno jedan, Prijedor dva, Foča, Višegrad, Kalinovik, Kneževo tri, Ribnik četiri, Banjaluka i Bijeljina pet, Livno devet, Trebinje i Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

(Srna)