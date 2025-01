Otežan saobraćaj na pojedinim dionicama: Snježni nanosi na Karauli, Rostovu i auto-putu Doboj - Banjaluka

Nakon perioda stabilnijeg vremena, Bosnu i Hercegovinu ponovo su zahvatile snježne padavine. Iako snijeg nije obilan kao prethodnih sedmica, na pojedinim putnim pravcima saobraćaj se odvija usporeno.

Izvor: Shutterstock

Iz BIHAMK-a upozoravaju na povećanu opasnost od odrona kamenja na kolovoz.

Snježni nanosi zabilježeni su na Karauli (put Olovo - Kladanj), autoputu Doboj - Banja Luka, te na putu prema Bihaću, odnosno Bosanskom Petrovcu. Otežano se saobraća i na Rostovu, na putu između Bugojna i Novog Travnika.

Prema prognozi, u subotu, 11. januara, u Bosni i Hercegovini biće umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slab snijeg još je moguć na istoku, a slaba kiša na jugu zemlje. Jutarnje temperature kretaće se od -4 do 0°C u većem dijelu zemlje, a na jugu od 4 do 7°C. Najviše dnevne temperature biće uglavnom između 0 i 5°C, a na jugu do 10°C.

U nedjelju, 12. januara, očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Lokalno u centralnim i istočnim područjima moguć je vrlo slab snijeg. Duvaće vjetar sjevernog smjera, umjerene jačine u većem dijelu Bosne, dok se jak vjetar očekuje na području Krajine, jugozapadu Bosne i Hercegovini. Jutarnje temperature biće uglavnom između -6 i -2°C, a na jugu do 4°C. Najviše dnevne temperature kretaće se od -2 do 3°C, a na jugu do 7°C.

