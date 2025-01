Zbog ulične trke: Obustava saobraćaja u pojedinim dijelovima Banjaluke

Zbog održavanja međunarodne ulične trke "Trčimo za Srpsku – za vječnost rođenja", koju organizuje Atletski klub invalida "Vrbas", u nedjelju, 26. januara, doći će do obustave saobraćaja u pojedinim dijelovima grada.

Saobraćaj će biti obustavljen u Srpskoj ulici, na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Ivana Franje Jukića, u periodu od 7:00 do 14:00 časova. Takođe, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića biće zatvorena za saobraćaj od 9:30 do 12:30 časova, na dijelu od Aleje svetog Save do Ulice Marije Bursać.