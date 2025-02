Sutra godišnjica ustaškog pokolja u Drakuliću, GU Banjaluka obezbijedila besplatan prevoz

Grad Banjaluka je za sutra organizovao besplatan prevoz građana u Drakulić, gdje će biti služen parastos Srbima ubijenim u ustaškom zločinu 1942. godine.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Na odredište će voziti tri autobusa, navode iz Gradske uprave.

Polazak prvog autobusa sa parkinga kod galerije u Vidovdanskoj ulici je u 8.30 časova, a druga dva sa iste lokacije u 11.30 časova.

Prvi autobus će voziti putnike do Spomen-hrama Svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću, a nakon liturgije i do Spomen-kosturnice, a druga dva odmah do Spomen-kosturnice.

Po završetku parastosa autobusi će vratiti putnike na polaznu stanicu u grad.

U Banjaluci će sutra biti obilježene 83 godine od ustaškog pokolja u selima Drakulić, Šargovac i Motike, te rudniku Rakovac gdje je u samo jednom danu zvjerski ubijeno 2.315 Srba, među kojima 551 dijete.

U Spomen-hramu Svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću sutra u 9.00 časova biće služena Sveta liturgija, a u 12.00 časova pomen za ubijene Srbe kod Spomen-kosturnice u Drakuliću.

Polaganje vijenca i cvijeća, te obraćanje zvaničnika planirano je za 12.15 časova.

Ustaški pokolj u selima Drakulić, Šargovac i Motike, te rudniku Rakovac, počinjen je 7. februara 1942. godine.

(Srna)