Dodik najavio snimanje filma o ustaškom zločinu u Drakuliću

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je danas da se priprema dokumetarno-igrani film o ustaškom zločinu nad više od 2.300 Srba u banjalučkom naselju Drakulić i okolnim selima, koji je počinjen bez ijednog ispaljenog metka.

Izvor: Siniša Konjević/Srna

"Moram da vas obavijestima da je u toku razrada i priprema jednog dokumentarno-igranog filma koji bi trebalo da prikaže stravičnost ovih događaja i da to prenese mladim generacijama. Smatramo da je to najbolji mogući način", rekao je Dodik danas u Drakuliću.

On je dodao da će to raditi profesionalci, da ima različitih interesa. "Što se tiče finansiranja, vidjećemo", dodao je Dodik.

Dodik je izrazio žaljenje što zločinci nisu odgovarali, što je komunistički sistem, smatrajući da treba da pomjeri narode i nacije na prostoru bivše Jugoslavije, bio spreman da se odmakne od takvih zločina i da se to ne procesuira.

"To je još jedan dodatni zločin ali mislim da mi, ova savremena generacija moramo da damo odgovore na sva ta pitanja", istakao je Dodik, koji je danas prisustvovao obilježavanju 80 godina od pokolja više od 2.300 Srba, koje su ubile ustaše u Drakuliću i okolnim selima Motike, Šargovac i u rudniku Rakovac.

On je podsjetio da je u pitanju strašan zločin na početku Drugog svjetskog rata, što ima još strašniju dimenziju jer potvrđuje da je to bilo smišljeno, da je to ustaški plan koji je podrazumijevao jednu trećinu pobiti, jednu raseliti, a jednu prevesti u drugu vjeru, što su predano radili od samog početka.

Činjenica da su to počinili ljudi koji su tada živjeli u susjedstvu ili zajedno sa Srbima, Dodik kaže da to još značajnije ukazuje na tragičnost tog događaja.

Istakao je da nije dovoljno samo se sjećati, već da je veoma važno da mlađe generacije spoznaju način i okolnosti u kojima se sve to desilo, a smatra da se posljednjih godina upravo na tome radi.

Podsjetio je na dramatičnu činjenicu da je više od 500 djece ubijeno u školi, da je samo u tom zločinu korišteno hladno oružje, da je ubijeno više od 2.000 ljudi tako da nije ispaljen nijedan metak, a da to sve govori o podlosti, namjeri.

"Svake godine sve više ljudi dolazi, a to znači da se pamti. Mislim da nije dovoljno sjećanje, potrebno je pamćenje, jer ono traje i mora da ostane vječno", naglasio je Dodik.

(Srna)