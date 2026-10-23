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Pojava šuge u Gerontološkom centru Sarajevo: Privremeno zabranjene posjete

Pojava šuge u Gerontološkom centru Sarajevo: Privremeno zabranjene posjete

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Gerontološkom centru Sarajevo privremeno su obustavljene posjete korisnicima stacionara zbog pojave šuge.

Pojava šuge u Gerontološkom centru Sarajevo Izvor: Gerontološki centar Sarajevo

Posjete su zabranjene početkom oktobra po preporuci epidemiologa, a u saopštenju ustanove nisu navedeni precizni podaci o broju oboljelih korisnika, vrsti infekcije niti o tome da li je među zaposlenima zabilježeno obolijevanje.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izradio je detaljne preporuke i protivepidemijske mjere, koje su dostavljene Gerontološkom centru radi njihove dosljedne primjene, javljaju federalni mediji. 

(Srna)

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Sarajevo Gerontološki centar šuga

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