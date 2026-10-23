Pojava šuge u Gerontološkom centru Sarajevo: Privremeno zabranjene posjete

U Gerontološkom centru Sarajevo privremeno su obustavljene posjete korisnicima stacionara zbog pojave šuge.

Posjete su zabranjene početkom oktobra po preporuci epidemiologa, a u saopštenju ustanove nisu navedeni precizni podaci o broju oboljelih korisnika, vrsti infekcije niti o tome da li je među zaposlenima zabilježeno obolijevanje.