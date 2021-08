Godišnjica: Kako je Republika Srpska dobila ime?

Narodna skupština Srpske Republike BiH usvojila je u Banjaluci 12. avgusta 1992. godine Deklaraciju o državnom i političkom uređenju države i donijela odluku da promijeni njen naziv u - Republika Srpska.

Izvor: Mondo/Željko Svitlica

Srpska je prethodno nastala 9. januara 1992. godine kao Republika srpskog naroda BiH odlukom Skupštine srpskog naroda u BiH.

Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, potpisanim 21. novembra 1995. godine, Republika Srpska je i međunarodno priznata kao jedan od dva konstitutivna entiteta BiH.

Zbog stalnih napada bošnjačkih sarajevskih krugova na naziv Republika Srpska, Narodna skupština Srpske usvojila je 2008. godine Zakon o zaštiti naziva Republika Srpska.

Devetog januara 1992. godine, prije bilo kakvih ratnih sukoba u BiH, odlukom Skupštine srpskog naroda u BiH nastala je Srpska Republika BiH da bi u avgustu 1992. bila preimenovana u Republiku Srpsku, navodi Srna.

Prema podacima popisa stanovništva 2013. godine, u Republici Srpskoj je živjelo ukupno 1.170.342 lica. Rezultati popisa pokazuju da je u Srpskoj ukupan broj domaćinstava bio 408.825, a stanova 584.261.đ

Kako je nastalo ime?

U novije vrijeme o nastanku imena Republike Srpske, pisali smo o tome ranije, prvo je 2012. godine pisao prof. dr Ljubomir Zuković, ministar obrazovanja, nauke i kulture u prvoj Vladi RS.

"Naziv sam dao ja, ako se dobro sjećam, već početkom avgusta 1992. godine. Neposredno prije toga bila je održana sjednica Republičke narodne skupštine u Banjaluci na kojoj je izmeću ostalog, odlučeno i to da se dotadašnji naziv Srpska Republika Bosna i Hercegovina, promijeni u Srpska Republika," prisjetio se Zuković i opisao kada je i gdje tačno predložio ime ''Republika Srpska''.

To se dogodilo na sastanku u odmaralištu "Kikinda" na Palama, na kojem su prisustvovali predsjednik Republike Radovan Karadžić, Skupštine Momčilo Krajišnik, Vlade Branko Đerić, ministar informisanja u Vladi Republike Srpske Velibor Ostojić i direktor Srpske televizije Ilija Guzina. Zuković navodi da je njegov prijedlog tada prihvaćen, a da je on sugerisao „da je u svemu bitan naziv Srpska, koji može da stoji i sam, jer, konačno, državno uređenje sutra može i da se promeni, a naziv Srpska da ostane“.

Svi prisutni su se, bez rasprave i rezerve, tvrdi profesor, sa iznesenim prijedlogom saglasili.

Druga verzija imenovanja Republike Srpske još je zanimljivija. Ona uključuje sarajevskog muzičkog menadžera Gorana Marića, poznatog kao Malkolm Muharem, predsjednicu Skupštine Srbije Maju Gojković, Dragoslava Bokana, Isidoru Bjelicu, Sonju Karadžić, Dragoša Kalajića...

Marić je u intervjuu za beogradski Nedeljnik, prije nekoliko godine, ispričao da je ime Republika Srpska njegova ideja, nastala u razgovoru sa Sonjom Karadžić i Dragoslavom Bokanom, a priču je Sonja Karadžić, ćerka Radovana Karadžića, djelimično potvrdila novinaru iz Banjaluke, Saši Bižiću.

"U principu, on jeste u pravu. Moguće je da je on prvi izgovorio to ime, u druženju troje mladih ljudi koji su iznosili ideje o nazivu, jer smo svi u to doba prethodne odluke o nazivu tretirali kao prelazna rješenja."

Karadžićeva je ispričala da su nekoliko dana kasnije sve troje učesnika razgovora bili u Beogradu, gdje se u širem krugu ljudi, a među njima su bili Maja Gojković, Isidora Bjelica i sada pokojni Dragoš Kalajić, definitivno „isklesao" naziv Republika Srpska.

Spomenula je i anegdotu, da je prilikom posjete Narodnoj skupštini RS 2016. godine, gdje je boravila kao predsjednica parlamenta Srbije, Maja Gojković Nedeljku Čubriloviću, predsjedniku NS RS rekla „da nije samo gost u NSRS, već je i jedna od kuma Republike Srpske".