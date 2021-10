Čović se sastao sa Palmerom i Izetbegovićem: Nezamislivo ukidanje etničkog prefiksa za domove naroda

Lider HDZ-a Dragan Čović izjavio je nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom SAD za izbornu reformu Metjuom Palmerom i liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, da je nezamislivo ukidanje etničkog prefiksa za domove naroda.

Izvor: FENA

Čović je, nakon sastanka u Sarajevu na kome je bilo riječi o političkoj situaciji i izmjenama Izbornog zakona, rekao da postoje dva moguća rješenja kojima bi se omogućilo pravo kandidovanja svima, bez obzira na etnički identitet.

"Pitanje je bilo u kom pravcu treba ići što se tiče strane koju ja predstavljam, ja sam rekao da je to legitimno predstavljanje. Postoje zahtjevi. Stavio sam do znanja da je Dom naroda ustavna kategorija i kako za to trebaju ustavne promjene, ali mislim da za to nemamo snage. Rekli su nam da se mi dogovorimo da će predstavnici EU i SAD podržati", istakao je Čović.

U izjavi novinarima on je dodao da nema "Fileovog modela".

"Indirektan izbor je jedno od rješenja, drugi prijedlog su dvije izborne jedinice u FBiH koje bi postojale samo na dan izbora. Treće rješenje je da se ide prema kantonima, ali onda moraju postojati ponderi. Svako se može birati. Razgovarali smo samo o Federaciji BiH", poručio je Čović.

Prema njegovim riječima, nezamislivo je ukidanje etničkog prefiksa za domove naroda.

"I o tome smo pričali prije 15 godina. Nismo uspjeli. Možda ćemo ponovo. Ali, to je brutalna izmjena Ustava BiH. Imamo dejtonski okvir dok ne dođe nešto bolje. Moramo se dogovoriti. Tražio sam da oni ostanu ovdje dok se ne dogovorimo", zaključio je Čović.

Izetbegović je rekao da "probosanska strana nije ona preko koje će se ići linijom manjeg otpora".

Prema njegovim riječima, na sastanku je utvrđena spremnost međunarodne zajednice da ozbiljno razgovara s Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem i da se traži jedno srednje rješenje.

"Ono što smo imali u Palmerovim najavama jeste da će dogovori ići na račun ustupaka probosanskih strana u BiH, a ja sam uspio da im dokažem da probosanska strana neće biti linija manjeg otpora, nego linija tvrđeg otpora. Moraće se naći kompromis u kojem će sve četiri strane morati napraviti ustupak", rekao je on.

Izetbegović je odustao od puta u Beograd radi sastanka s presjednikom Srbije Aleksandom Vučićem.

"Vjerovatno neću ići u Beograd, ali sam spreman da se sastanem s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem", rekao je Izetbegović, dodajući da još ne zna kad i gdje bi se taj sastanak mogao desiti.