"Sa Šmitom ćemo se izboriti, on nema nikakav mandat!"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska želi da održi neutralno bezbjednosnu situaciju u BiH, bez ikakvih izazova.

Izvor: Srna

Dodik je istakao da ne postoji problem da Savjet bezbjednosti UN odluči da produži Misiju "Altea" u BiH, imajući u vidu neka iskustva posljednjih godina.

"Misija 'Altea' zadovoljava neke okvire onih koji su prisutni na prostoru BiH. Ona ovdje nikome ne smeta, ali nema ni neke posebne koristi od nje", rekao je Dodik novinarima na Palama nakon sjednice Glavnog odbora SNSD-a.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska ne odlučuje o statusu misije "Altea" u BiH, a da odlučuje, razmislilo bi se o načinu ponašanja.

Dodik je naveo da je u toku dana kontaktiran da učestvuje u radu određenog foruma Savjeta bezbjednosti, dan prije održavanje sjednice, te dodao da ne zna da li će se to desiti.

"Obaviješten sam da neke članice Savjeta bezbjednosti predlažu rezoluciju, sa nekoliko članova. Jedan bi bio da se produžava 'Altea', a neki drugi član bi bio da se potvrđuje visoki predstavnik", rekao je srpski član Predsjedništva.

On je istakao da će takva forma rezolucije koju neki predlažu dovesti do toga da je nemoguće donijeti odluku o proširenju Misije "Altea", te dodao da su to igre zemalja predlagača takve rezolucije.

Dodik je ponovio da je siguran da BiH danas nema visokog predstavnika, kao i da bi bio zahvalan da više nikada Savjet bezbjednosti UN ne imenuje nijednog visokog predstavnika.

"A sa ovim Šmitom ćemo se mi izboriti, on nema nikakav mandat. On mora da shvati da smo mi odlučni da se borimo protiv nezakonitosti, a on ih ovdje u BiH upražnjava", istakao je Dodik.

On je upozorio Šmita da kao persona ne smije da uzurpira i da se nezakonito ponaša u zemlji.

"Prva nezakonitost takvog tipa biće procesuirana i mi ćemo tražiti krivičnu odgovornost", rekao je srpski član Predsjedništva BiH.

(Srna, Mondo)