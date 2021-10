Šmitova posjeta Parlamentu BiH "obično druženje"

Kristijan Šmit kojem u Republici Srpskoj ne priznaju status visokog predstavnika govorio je danas u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ali poslanici iz Srpske nisu prisustvovali ovom događaju. Svoj rezerve prema Šmitovom obraćanju izrazili su i iz SDP-a.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je današnja sjednica Predstavničkog doma obično druženje koje su smislili oni koji smatraju da im je Kristijan Šmit od koristi, prije svega Bošnjaci, a Hrvati, vjerovatno, iz nekog praktičnog razloga.

"Bošnjaci očekuju da će on uraditi sve što oni žele, donijeti neke propise i zakone. Hrvati očekuju da će biti riješen njihov problem kako bi bili ravnopravno zastupljeni", konstatovao je Dodik.

On je rekao novinarima na Palama da oni mogu da sjede, ali ne mogu da donesu nijedan zaključak koji bi bio obavezujući za Republiku Srpsku.

"U tom pogledu juče u parlamentu trebala je da ostane manifestacija skupštinskog jedinstva u vezi sa odnosom prema odlukama, ali današnja sjednica može se smatrati kao događaj koji treba da doprinese većoj svijesti o tome", rekao je on.

Dodik je zahvalio opozicionim strankama iz Republike Srpske koje nisu prisustvovale današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH.

"Želim da se zahvalim opoziciji koja se na primjeran način odnosi prema odluci Narodne skupštine Republike Srpske da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik i da mu se na taj način ne može dati nikakav značaj", rekao je Dodik.

On je napomenuo da se u zadnje vrijeme na razne načine pokušava da dođe do susreta između Šmita i nekoga iz Republike Srpske, vjerovatno, u naivnoj i spekulativnoj namjeri da bi trebalo to da znači neko njegovo priznanje.

"Mešutim, od toga nema ništa. Narodna skupština je rekla da to ne postoji. Visoki predstavnik ne postoji u BiH i to je samo doprinijelo opštoj konfuziji koja vlada u BiH", ukazao je Dodik.

On je ocijenio da je degutantno kada neki Amerikanci ili Evropljani dođu i pričaju o vladavini prava.

"To je ironično i ne odgovara stvarnosti. LJudi koji su ovdje u prošlosti posijali ozbiljna neprava, kao što su evropska i američka administracija često pričaju o vladavini prava", naglasio je Dodik.

On je rekao da je vladavina prava striktno poštivanje odredaba Ustava, a onda se pokaže da u kontinuitetu četiri stranca - visoki predstavnik u prošlosti i tri stranca, sudije u Ustavnom sudu BiH, naprave u BiH potpunu dezorganizaciju.

"Oni nisu dozvolili da BiH živi u skladu sa Dejtonskim sporazumom i razgradili su ga do mjere da je BiH postala neodrživa", rekao je srpski član Predsjedništva BiH.

On kaže da je mislio da Amerikanci, Britanci, Brisel i drugi ne razumiju istorijske okolnosti, ali se sada vidi da rade svjesno, planski da razgrade Republiku Srpsku i naprave nešto čime mogu da se bave u narednih 50 godina.

"Oni sa nesređenom BiH žele da održe svoje veoma unosne poslove", ocijenio je Dodik.

On je ponovio da Šmit nema nikakav diplomatski status i da BiH nema visokog predstavnika.

"Ne može se prihvatiti da grupa ambasadora imenuje nekoga ko će ovdje upravljati ili donositi zakone kao u prošlosti, tako da je o njegovom statusu sve rečeno", ukazao je Dodik.

On je zamolio Savjet bezbjednosti UN da nikoga više ne imenuju za visokog predstavnika, jer ga BiH nema ni sada i da je to dobra vijest.

Radmanović: Šmit upao u zamku

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je Srni da je Kristijan Šmit svjesno ili nesvjesno upao u zamku kada je prihvatio da se obrati dijelu Predstavničkog doma, čija je sjednica zakazana nelegalno i mimo Poslovnika.

"Umjesto da strpljivo sačeka svoju eventualnu potvrdu u Savjetu bezbjednosti UN, pa da onda sa punim legitimitetom sazove oba doma Parlamentarne skupštine BiH i da im se obrati, on je pristao da se obrati krnjem sazivu samo jednog doma", rekao je Radmanović.

On ističe da Šmit ovakvim potezom nije napravio ništa i da pristupa jednom od dva domu u kome polovina BiH nije zastupljena.

"Sjednica je sazvana nelegalno i mimo Poslovnika. Predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić pokušava da igra predsjednika", dodao je Radmanović.

On je naveo da su se mimo Poslovnika obraćali šefovi klubova i pojedinci sa pitanjima koja su prekjuče dominirala sjednicom.

"Ovdje samo napadaju Republiku Srpsku, samo kukaju i mole da se upotrijebe bonska ovlaštenja. Sve je potpuno providno, smiješno i samo dalje pravi probleme u BiH, a ne vodi nikakvim rješenjima", zaključio je Radmanović

Magazinović: Nešto tu ne štima

Poslanik SDP-a u parlamentu BiH Saša Magazinović rekao je da su današnje obraćanje Kristijana Šmita Predstavničkom domu izignorisali i predstavici diplomatskog kora koji su bili pozvani na sjednicu.

"Svi su bili pozvani, a vi pogledajte ko je došao i na kojem nivou. Očigledno da i tu nešto ne štima", rekao je Magazinović i dodao da je iznenađen time.

Današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH nisu prisustvovali poslanici stranaka iz Republike Srpske.

Odluka o održavanju sjednice donesena je u utorak, 26. oktobra, na Kolegijumu Predstavničkog doma, kojem, takođe, nisu prisustvovali srpski poslanici.