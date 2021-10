Srpski poslanici neće prisustvovati Šmitovom obraćanju

Kristijan Šmit obratitće se danas poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Šmit bi na sjednici trebalo da iznese strategiju daljjeg djelovanja u Bosni i Hercegovini.

Šmit je ranije zatražio dopuštenje za obraćanje na sjednici kada bi trebao govoriti i o aktuelnoj političkoj situaciji.

Poslanici iz Republike Srpske danas se neće pojaviti na obraćanju Kristijana Šmita poslanicima u Predstavničkom domu parlamenta BiH, izjavila je šef Kluba poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH Snježana Novaković Bursać.

Bursaćeva je navela da dešavanja proteklih dana u ovom predstavničkom tijelu, koja uključuju i odluke Proširenog kolegijuma Predstavničkog doma donesene mimo Poslovnika, predstavljaju još jedan korak u destabilizaciji stanja u BiH i razvaljivanju institucija.

"Sve što su radili proteklih dana, radili su mimo pravila i principa na kojima Parlamentarna skupština funkcioniše, a istaknuti primjeri su donošenje odluke za obraćanje Kristijana Šmita i slanje pisma članova zajedničkog Kolegijuma iz bošnjačkog naroda Denisa Zvizdića i Bakira Izetbegovića na razne adrese, što predstavlja klasičan primjer uzurpacije institucija", navela je Bursaćeva.

Prema njenim riječima, sve su to dodatni koraci u razgradnji institucija BiH jer su urađeni mimo procedura i mimo uvažavanja predstavnika drugih konstitutivnih naroda i predstavnika Republike Srpske.

"Današnje najavljeno obraćanje gospodina Šmita poslanicima iz Federacije BiH u sali Predstavničkog doma mi pomalo djeluje i kao podvala njemu samom u poznatom maniru sarajevske čaršije, i zaista me čudi da su mu to njegovi saradnici dozvolili ili priredili, ali to je već njegov problem", rekla je Bursaćeva.

Prema njenim riječima, bitno je naglasiti da je prošireni Kolegijum koji je sebi dao za pravo da dopusti Šmitovo obraćanje to učinio isključivo glasovima predstavnika bošnjačkih stranaka jer za tu odluku nije glasao niko iz Republike Srpske, a ni predstavnici hrvatskog naroda.

U Republici Srpskoj ne priznaju imenovanje Šmita za visokog predstavnika u BiH jer ga nije potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.