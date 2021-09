Dodik: Nijedna Šmitova odluka neće biti prihvaćena u RS, neka djeluje ako misli da može

Dodik tvrdi da SNSD nije i neće učestvovati u odlučivanju u skladu sa ranijim zaključcima Narodne skupštine RS

Srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik kazao je danas, govoreći o današnjoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH, da SNSD nije i neće učestvovati u odlučivanju u skladu sa ranijim zaključcima Narodne skupštine RS koji su doneseni na posebnoj sjednici sazvanoj povodom nametanja Zakona bivšeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o zabrani negiranja genocida.

„Nije to blokada, naši poslanici su tamo. Ja očekujem da se zakaže sljedeća sjednica Predsjedništva BiH, a bio sam i na prethodnoj“, dodao je Dodik.

On je još jednom rekao da Republike Srpska ne priznaje Kristijana Šmita kao novog visokog predstavnika u BiH, ali da primjećuje neke „simpatije“ koje dolaze od pojedinaca iz RS.

„Onaj ko misli da je on visoki predstavnik, neka ga vodi kući pa se zabavlja s njim“, dodao je Dodik.

Poručio je i da se „ništa ovdje neće desiti i da nema potrebe da se plaši javnost“.

„Ovo jeste ozbiljna kriza u BiH. Mi smo nudili dijalog. NSRS je donijela i rezoluciju o tome, a doživjeli smo odbijanje i podsmijeh. Spremni smo da razgovaramo sa svima, osim sa ovim koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik. Nijedna njegova odluka neće biti prihvaćena, a ukoliko na dnevnom redu budu bonska ovlaštenja ovako nedefinisanog stranca, moraće da se suoči sa definitivnim odlukama RS. Ja donekle i prizivam da se to dogodi... Djelujte ako mislite da možete. Djelujte danas. Nisam ovdje neko ko govori 'mac, mac' kao u priči iz poznatog vica...Otići ćemo u NSRS i donijeti odluke koje oni sigurno ne žele. Ja znam kakve će one biti. Ako on msili da zna šta radi, neka radi, ja znam šta radim. Nema potrebe da iko sumnja u opredjeljenje današnjih vlasti Republike Srpske. BiH nema visokog predstavnika “, kazao je Dodik.

Poručio je i da niko iz RS nije zvao visokog predstavnika da sa njim razgovaraju.

Kazao je da je jedino moguće rješenje da PIC, iako je ponovio da ga ne podržava, poništi Inckov zakon ili da se pred Savjetom bezbjednosti zatraži „legitimno imenovanje“.