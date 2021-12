Dodik za list "La Republika": BiH je bila kolonija, ali počinje da se oslobađa

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da BiH može opstati ako se vrati na Dejtonski sporazum iz 1995. godine, te da on nije protiv Ustava, nego protiv onoga što je nametnuto sa strane.

Izvor: Fena/ Harun Muminović

"Punih 26 godina intervencionizam međunarodne zajednice, vršen preko visokog predstavnika i troje stranih sudija Ustavnog suda BiH, rušio je Ustav stvaranjem nelegalnog sistema", naveo je Dodik za italijanski list "La Republika".

On je naglasio da ti ljudi ništa dobro nisu donijeli BiH. "Mi smo i dalje najnerazvijeniji dio Evrope. Da li je došlo do pomirenja različitih zajednica? Nije. Jesmo li ušli u EU? Nismo. Vrijeme je da promijenimo pristup. To ne možemo dozvoliti, stranci koji nisu izabrani u BiH su ti koji za nas donose zakone", pojasnio je Dodik.

Dodik je naglasio da dopune Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Valentin Incko osporava zato što visoki predstavnik nema imao pravo da nameće zakon, bez obzira na sadržaj.

Što se tiče konkretno ovog amnadmana koji se odnosi na dešavanja u Srebrenici, Dodik je naglasio da se može reći da je u Srebrenici bilo zločina, što osuđuje, ali ne može se reći da su ga počinili Srbi kao narod, već pojedinci.

Na pitanje da li će Narodna skupština odobriti rekonstituisanje vojske Republike Srpske, Dodik je pojasnio da Srpska može da ima svoju vojsku i to stoji u Ustavu.

"Ne tražimo ništa novo. Uostalom, čemu služi zajednička vojska u kojoj se zajedno bore Srbi, Hrvati i muslimani? Ako nas Srbija napadne, govorim hipotetički, da li mislite da bi srpski vojnici ostali lojalni Oružanim snagama BiH? Isto važi i za Hrvate", naglasio je Dodik.

Komentarišući navode Kristijana Šmita u izvještaju Savjetu bezbjednosti UN da je rizik od novog sukoba u BiH stvaran, Dodik je odgovorio da on laže.

"Šmit je došao ovdje, uzeo izvještaj koji su napisali muslimani i potpisao ga. Može on da govori šta hoće, ja ga smatram samo građaninom jer njegovo imenovanje nisu podržali svi potpisnici Dejtonskog sporazuma. BiH nema visokog predstavnika, što je dobra vijest. Mi smo posljednja kolonija u Evropi, ali počinjemo da se oslobađamo", istakao je Dodik.

Upitan da li se plaši prijetnji Brisela o mogućem uvođenju sankcija, Dodik je rekao da nije izabran da bude kukavica i upitao u kom dijelu bi njegova politika mogla da se okarakteriše destabilizujućom.

Govoreći o odnosu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Dodik je rekao da ne ide u Rusiju da se nekome moli i da je razlika između Putina i zapadnih lidera u tome što ga on sluša.

"Putin nikada nije tražio od mene da uradim ili ne uradim nešto, zato ga poštujem. Za razliku od njega, političari Zapad, čak i najniži po činu, pojavljuju se u mojoj kancelariji sa željom da mi nametnu neke stvari. Putin nije kalkulant, niti špekulant", istakao je Dodik.

Na pitanje kako je postao čovjek Moskve, a do prije deceniju je smatran referentnom tačkom SAD, Dodik je odgovorio da su se razdvojili ali ne njegovom voljom.

"Ja sam i dalje osoba koja vjeruje u demokratske principe i slobodno tržište. Poštujem tradicionalne identitete. Ali nisam se promijenio. Jednog dana su mi došli Amerikanci i rekli: 'to i to moraš da promijeniš'. Nisam mogao da prihvatim. Onaj koji istinski brani Dejtonski sporazum je Milorad Dodik", naglasio je srpski član Predsjedništva BiH.

(Srna, Mondo)