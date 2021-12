Plenković uoči posjete BiH: Potreban novi izborni zakon

Hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedjeljak stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini.

Izvor: MARIO STRMOTIC/FOTO HINA

Plenković je dva dana uoči posjete komentarisao sinoćnje događaje u Narodnoj skupštini Republike rekavši da je "Hrvatska protiv bilo kakvih separatističkih težnji i bilo kakvih odluka koje destabilizuju ionako tešku situaciju u BiH".

"Mislimo da BiH treba novi izborni zakon i fokus na unutrašnje reforme, koje će dovesti do ispunjavanja 14 mjera za dobijanje statusa zemlje kandidata za EU. To će ne samo ojačati evropske perspektive BiH, nego donijeti i jedan novi zamah optimizma društvu i povećanje funkcionalnosti BiH. To je u interesu svih naroda u BiH, svih građana BiH, svih susjeda i nas", kaže Plenković.

Plenković je dodao da su pojedine izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića sramotne i da je jako loše ako to "pređe granicu i ugrozi kredibilitet Hrvatske".

"Moj dolazak nije dizanje tenzija, nego suprotno. U BiH idem nakon intenzivnih međunarodnih aktivnosti. Radimo veliki međunarodni napor, ovo je širi napor da se pozicioniramo kao razuman akter koji smiruje tenzije i daje doprinos tamo gdje može", rekao je Plenković.

Tokom Plenkovićeve posjete planiran je sastanak s predsjedavajućim Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom i delegacijom Savjeta ministara te sastanak sa Zajedničkim kolegijumom oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Osim sastanaka u navedenim institucijama, Plenković bi se trebao susresti s reisu-l-ulemom Huseinom ef. Kavazovićem, mitropolitom dabrobosanskim Hrizostomom, vrhbosanskim nadbiskupom kardinalom Vinkom Puljićem, a predviđen je sastanak u Mostaru s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine.

Šta je Milanović izjavio?

Predsjednik Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da je u Srebrenici "bio genocid, ali da onda za teže zločine treba izmisliti novi naziv".

Na pitanje novinara je li onda za njega Srebrenica genocid, Milanović je rekao: "Ja kažem da je, ali onda za neke teže zločine moramo izmisliti novo ime", rekao je Milanović, prenosi Tportal.hr.

"Poštujem tuđu žrtvu, ali nije sve isto. Ako sve bude genocid moramo naći drugo ime za ono što su nacisti napravili Jevrejima u Drugom svjetskom ratu", rekao je on i istaknuo da je za žrtve bitna pravda.