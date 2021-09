Milanović komentarisao Dodikove izjave o vojsci: Kao da ja prijetim Sloveniji nosačem aviona

Predsjednik Srbije Zoran Milanović komentarisao je danas izjave srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji je nedavno izjavio da će Republika Srpska učiniti korake ka ponovonom oživljavanju svoje nekadašnje vojske.

Izvor: Anadolija/Stipe Majić

"Dodik je na određeni način talac situacije u Republici Srpskoj, elemenata i ljudi koji su radikalniji od njega. Ja mislim da on nije radikalan, ali to postaje malo neozbiljno. To je kao da ja prijetim Sloveniji nosačem aviona. Prvo, ne bih nikad prijetio, a drugo, ne mogu pričati takve gluposti", kazao je Milanović.

"Radi mentalnog zdravlja i dostojanstva ne mogu pričati takve gluposti. Kada kažem, nosač aviona zaista je glupost, prijetiti vojskom Republike Srpske nije glupost nego je neozbiljno, ali što je ta vojska deset umjesto sedam pušaka. To nije realno, to košta. I kada bi pravno bilo moguće, a nije, to košta. Mi znamo zašto Hrvatska može priuštiti puno više nego Srbija", dodao je Milanović, prenosi Večernji list.

Milanović se sinoć u Zagrebu sastao sa liderom Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirom Izetbegovićem.

''Izetbegović je vodeći političar bošnjačkog korpusa''

Danas je dodatno pojasnio da su tema sastanka bili odnosi hrvatskog i bošnjačkog naroda.

"Ja sam ga primio, odnosno dogovorili smo se susresti, prije svega, on je vodeći političar bošnjačkog korpusa, to je realnost. Na tome nećemo stati. O našim razgovorima želim upoznati i Plenkovića i ino-ministra. Taj je sastanak trebao biti održan prije godinu dana. Drago mi je da je došao. Prostor saradnje između Bošnjaka i Hrvata je veliki, a trenutno ne ide kako treba. To, naravno, ne treba ići na štetu Srba. S Izetbegovićem nisam razgovarao o Komšiću. Izetbegović je, ne jedini, ali najvažniji predstavnik bošnjačkog naroda," otkrio je Milanović.

Sastanku je prisustvovao i bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić. Milanović kaže da je Mesić i predložio taj susret.

"Došao je s gospodinom Izetbegovićem. Vjerovatno se i Izetbegović osjećao bolje. Inicijator sastanka sam ja, prije godinu dana, sad se to dogodilo. Nije uobičajeno, ali tako je bilo," kazao je o dolasku Mesića na sastanak.

Rekao je i da se na sastanku nisu dotakli teme stanja u Republici Srpskoj.

Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik poručio je prekjuče da će biti povučene saglasnosti Republike Srpske date na sporazume o vojsci (formiranju Oružanih snaga BiH) i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS).

On je istakao da postoji želja da se predloži, a o čemu će se ovih dana i odlučivati, da se kroz rušenje zakona o vojsci u roku od nekoliko mjeseci formira vojska Republike Srpske.