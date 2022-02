Šarović: Inckov zakon treba biti "zaleđen" od primjene, dok se ne pronađe rješenje

SDS, na čelu sa predsjednikom Mirkom Šarovićem ostaje pri prijedlogu da "Inckov zakon" bude zaleđen od primjene, dok se ne nađe rješenje koje odgovara interesima Srpske.

Izvor: Vedran Ševčuk - Mondo

Šarović je sinoć gostujući na RTRS-u da je Inckovoj odluci najviše "kumovao" Milorad Dodik.

"Incko je bio pripremljen da ode iz ove zemlje bez da uradi neki veći politički potez. Dodikova

politika zajedno sa Valentinom Inckom je saučesnik što je danas Republika Srpska međunarodni

slučaj. Dodik je ničim izazvan izašao sa idejom o novom političkom dogovoru u BiH. Kome to

treba? To znači novi Dejton. Zašto sada ne priča o mirnoj disoluciji? Jer on to ne može da iznese", naglaslio je Šarović.

Osvrnuo se na prethodnu sjednicu NSRS koja je protekla, kako kaže, u diskusiji lidera političkih partija bez da je iko znao koji zaključci će biti predloženi na kraju.

"Radi se za klasičnoj predstavi za javnost koja je trebala da posluži vlasti da se vrati u Sarajevo. Iako nisu ispunjeni zahtjevu vezano za Inckov zakon, vlast se danas vraća u Sarajevo", kaže on.

On je poručio da sve poluge u ovoj zemlji ima aktuelna vlast i zbog toga moraju da nose odgovornost

za političke odluke koje donose.

"Ako je pitanje imovine važno za Republiku Srpsku zašto niko nije pozvao sudije Ustavnog suda

BiH iz reda srpskog naroda da nam objasne zašto i na koji način su donošene ove štetne odluke za

Republiku Srpsku? Ti ljudi nam mogu pomoći da dođemo do rješenja", zaključio je Šarović.