Šarović poručio: Prestanite zveckati oružjem

Komentarišući trenutnu situaciju zaoštravanja konflikata i prijetnji, predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović pozvao je na smirivanje tenzija i razum.

"Sve čemu svjedočimo proteklih dana, od zapaljive do ratnohuškačke retorike a nažalost i do slika i postupaka do kojih su dovele takve politike – neće nas odvesti nigdje! Naprotiv. I zato prestanite zveckati oružjem", poručio je predsjednik SDS-a.