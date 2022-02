Mnogi na udaru: Narodna skupština RS sutra o utvrđivanju porijekla imovine

Prijedlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine sutra u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

U skupštinsku proceduru ovo zakonsko rješenje uputio je Klub poslanika SNSD-a.

Dobije li podršku poslanika, na udaru će biti oni koji imovinu nisu prijavljivali, nisu platili porez, ali i oni kod kojih postoji razlika između ličnih primanja i vrijednosti imovine, objavila je RTRS.

To je način da se stane u kraj korupciji i sivoj ekonomiji.

Kuće, stanovi, poslovne zgrade, motorna vozila, novac, kriptovalute, imovina stečena od 1992. godine. Sve to biće pod lupom, bude li Zakon o utvrđivanju porijekla imovine usvojen. Tako će biti kontrolisani svi koji su u tri uzastopne godine stekli imovinu vrijednu više od 300 hiljada maraka. Teret dokazivanja je na fizičkom licu koje će, ukoliko ne može opravdati porijeklo novca, biti u obavezi da plati 75 odsto poreza. Ukoliko se, ipak, utvrdi postojanje nezakonitog načina sticanja imovine, ona će biti oduzeta. Važnu kariku u lancu odgovornosti imaće i Poreska uprava koja će biti zadužena za dokazivanje uvećanja imovine u odnosu na prihode.

"Ja sam za to da svako dokaže porijeklo svoje imovine, posebno javni službenici ali to ne treba da bude hajka na vještice, to je glupost. Imate i tačno se zna šta radi Poreska uprava, drugi organi oni će utvrditi šta nije bilo u skladu sa zakonom i poduzimaće mjere, a ne da to bude hajka na vještice i to smo htjeli da izbjegnemo. Mi smo organizovano društvo, Republika Srpska ima svoj pravni sistem i u okviru pravnog sistema rješavati svako pitanje zloupotrebe zakona", rekao je Milorad Dodik srpski član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a.

I prije rasprave, opozicija sumnja da će zakon biti selektivno primjenjivan . Za njih je prepreka za sprovođenje zakona i u plaćanju gotovinom, prijavljivanju imovine na druga lica, teško kontrolisanje firmi u takozvanim “of šor” zonama, te imovina u inostranstvu.

"Mislim da Poreska uprava i MinistarstvO finansija kao nosioci ovog posla neće na najbolji način moći to odraditi jer su do sada na neki način bili centar kada je u pitanju imovina, oporezivanje imovine. Ako dobijete rješenje Poreske uprave, žalite se ministarstvu. Mislim da bi nezavisna agencija gdje bi se stručni saradnici birali po kvalitetu i javnom pozivu dala veće efekte nego ove dvije institucije", rekao je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

A većina onoga što je predlagala opozicija, kažu u SNSD-u, je uvaženo. Baš zbog toga očekuju jednoglasno usvajanje zakona, koji je sličan nedavno usvojenom zakonu u Srbiji.

"Očekujemo podršku opozije. Potrudili smo se da njihove primjedbe na taj zakon uvažimo. One koje su bile realne i koje su bile moguće da se stave u zakon. Јa iskreno očekujem da smo svi na fonu borbe protiv korupcije, sive ekonomije i da ćemo to pokazati zajedničkim glasanjem", istakao je Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Treba dodati i da Republika Srpska u svom zakonodavstvu ima mehanizme za oduzimanje imovine proistekle izvršenjem krivičnog djela. Međutim, mehanizama za utvrđivanje porijekla imovine i njegovog oporezivanja nema. Osim što će biti instrument antikorupcijske borbe, zakonom će i javnost, između ostalog, saznati imena političara čija je imovina eventualno stečena na nelegalan i sumnjiv način.

