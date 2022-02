Opozicioni lideri: Dodik je kapitulirao i prihvatio ''Inckov zakon''

Opozicija u Srpskoj smatra da su zaključcima sa jučerašnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, SNSD i vlast u RS prihvatili nametnuti zakon bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

"Jasno je da su juče Dodik i SNSD prihvatili, odnosno legalizovali nametnuti „Inckov zakon“ i jasno je da Inckova nametnuta odluka o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH ostaje u pravnom prometu", rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović na današnjoj konferenciji za medije.

Borenović je rekao da od juče Sarajevo ponovo "miriše Dodiku" i da se sa svojim ljudima vraća u zajedničke institucije BiH.

Borenović: Dragan Čović iznio nekoliko tačnih činjenica "Tačno je da je od Dejtona do danas međunarodna zajednica donijela ili nametnula 950 odluka u naš pravni sistem, od toga 338 je bilo nametnutih zakona, bez ovog Inckovog. Samo jedna stranka iz Republike Srpske je prihvatila i podržala sve i jedan nametnuti zakon, a ta stranka je SNSD! Juče je prihvatila i ovu 339. nametnutu odluku. Visoki predstavnik je smijenio ili zbrisao sa političke scene 187 ljudi. Niti jedan od tih 187 nije iz SNSD!"

"To što je on ponizio sebe, ne tiče me se, to skoro svakodnevno radi godinama. Ali ponizio je opet najveću zakonodavnu instituciju Republike Srpske, Narodnu skupštinu, i pokazao vrhunac političkog i ljudskog licemjerja kada je u set paradnih zaključaka NSRS stavio i dva potpuno kontradiktorna: prvi u kojem se kaže da bez razrješenja nametnutog „Inckovog zakona“ nema odlučivanja u zajedničkim institucijama i zaključak broj deset gdje piše da se ide tamo, odnosno, haj'mo, privilegije, pozicije, imenovati ljude, arčiti narodni novac", rekao je Borenović.

Istakao je da PDP ostaje pri stavu da se mora razriješiti pitanje nametnute Inckove odluke, jer nije prihvatljivo da se u ovoj zemlji zakoni nameću, te da je bitno na tome istrajati:

"Imam osjećaj da je juče prvi koji je Dodiku čestitao bio upravo Valentin Incko. Dugo je trebalo, šest mjeseci, da Milorad Dodik podvije rep i ponizno posluša svog druga, prijatelja, političkog brata Bakira Izetbegovića, koji je poručio da će se on odljutiti. Eto, ljutnja je sada trajala nekoliko mjeseci duže nego uobičajeno i vratio se u zajedničke institucije, a da nije pronašao adekvatan odgovor na „Inckov zakon“ što je bila stvar oko koje smo se svi okupili u NSRS u julu prošle godine", rekao je Borenović istakavši da će PDP glasati u Parlamentu BiH samo kada treba spriječiti štetnu odluku po Republiku Srpsku:

"To stoji i u zaključcima NSRS iz jula 2020. godine i to je uneseno u zaključke na našu inicijativu, jer smo bili svjesni da se može desiti i takva situacija da moramo glasom protiv štititi interese Srpske. SNSD ni tada nije o tome razmišljao, niti ih je zanimalo", rekao je Borenović.

Rekao je da je od 27 posebnih sjednica NSRS, 25 bilo zbog hirova SNSD-a, a da se oko dva pitanja okupila i vlast i opozicija:

"Prvi put kada smo razmatrali kako zamijeniti strane sudije u Ustavnom sudu BiH, tada je slagao NSRS i u roku od 24 sata promijenio odluku oko zamjene stranih sudija domaćim i sada, kada mu je trebalo šest mjeseci da pokaže da je ponovo slgao NSRS", dodao je Borenović, istakavši da je to bilo i očekivano.

Šarović: Farsa od posebne sjednice

Predsjednik SDS, Mirko Šarović, rekao je da je na osnovu jučerašnje jasno da se SNSD vraća u institucije BiH i da to jasno stoji u zaključcima.

"Cijela farsa od posebne sjednice Narodne skupštine je bila jedan vješti scenario u kome smo se svi ispričali a plasirani su zaključci koji nisu imali nikakve veze sa sjednicom. – poručio je danas Mirko Šarović", predsjednik Srpske demokratske stranke na pres konferenciji u Banjaluci.

"Ova sjednica je trebala da posluži vlasti da se opere i amnestira od politike koju je vodila svih ovih mjeseci a na koju smo svo vrijeme upozoravali da je loša. Ona je verifikovala povratak vlasti u institucije BiH", istakao je Šarović.

On se osvrnuo i na incident izbacivanja poslanika Vukanovića sa sjednice nazvavši ga sramnim nakon čega su poslanici opozicije napustili sjednicu Narodne skupštine RS.

"Ja sam planirao da repliciram Dodiku ali nakon nepravednog izbacivanja Vukanovića odlučili smo se na čin solirarnosti prema našem narodnom poslaniku. U protivnom glasali bismo protiv zaključaka Narodne skupštine jer su oni amnestija SNSD-a od njihove propale politike", poručio je predsjednik SDS.

On kaže da većina stvari koji se nalaze u zaključcima nisu ni spomenute u uvodim riječima predlagača.

"Amnestirana je vlast za kontinuirano kršenje zaključalka Narodne skupštine RS iz jula mjeseca 2021. godine jer je u prvoj tačci rečeno da su predstavnici Republike Srpske u instuticijama BiH do kraja poštovali zaključke Narodne skupštine RS što je klasična laž. Samo u decembru mjesecu Savjet ministara je dva put zasjedao. Da li je to u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, pitam ja vas?", kazao je Šarović.

On je jučerašnje zajedanje Narodne skupštine RS nazvao nezabilježenom farsom i obmanom.

"Nije ni trebala ova posebna sjednica jer su oni naumili da se vrate u institucije BiH sa ili bez sjednice. Nismo htjeli biti učesnici ove jučerašnje farse na bilo koji način", zaključio je Šarović.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je juče ukupno 12 zaključaka, među kojima je i da predstavnici Srpske mogu da prisustvuju sjednicama Parlamenta BiH, Savjeta ministara BiH i Predsjedništva BiH. Uslov je da "u svom odlučivanju uvažavaju stavove i mišljenja Narodne skupštine, Vlade i predsjednika RS".