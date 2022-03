Dodik savjetovao građanima da malo ugase motore: Svi voze automobile, a jadikuju

Srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a sinoć je u emisiji Telering, između ostalog, komentarisao i poskupljenje goriva te najavu ukidanja akciza na gorivo.

Izvor: RTRS

"Slušajte, nisam ja valjda jedini koji ovdje ima oči. Ali ja vidim da je veća gužva, svi su u automobilima, niko nije zaustavio automobil jer je cijena povećana s 2,30 na 3,20 KM. Svi voze automobile i svi se zadnji toga odriču. Ako je to toliki udar, prvo se ugasi motor je li tako? Pa se ne vozi onoliko koliko se vozilo. Danas ne možete da uđete ni u jedan naš grad i izađete", rekao je Dodik gostujući na RTRS-u.

Dodik smatra da je gorivo u RS i dalje jeftinije ili jednako kao u Srbiji i Hrvatskoj koje su ukinule akcize na naftu i naftne derivate.

"Ako skinemo (akcize) na rubnim dijelovima (blizu granice sa drugim zemljama), svu naftu će nam povući, koju smo velikom mukom tražili od ruske kompanije. Ako bi potrošnja došla iz Srbije i Hrvatske, mi bi izgubili zalihe. Moramo se odnositi odgovorno prema oovome, domaćinski, a ne da idemo kako skače opozicija", kazao je.

Dodik je zatim uputio savjet građanima.

"Svi možemo pomalo ugasiti automobil. Izađite u ovaj grad (Banjaluka) i vidite ko se vozi gradskim prevozom, ima li ih? Veoma malo, ima, ali nije to ta vrsta priče. Ja kad sam išao u srednju školu morao sam propustiti lokal, kako smo ih zvali, jer ima previše ljudi. Sada u oba smjera Banjaluke, četiri trake su prepune. Ne tvrdim da to ne treba, ali nemoj da jadikujete. Naša priča je da osiguramo dovoljno nafte i naftnih derivata i to radimo", poručio je.

(Mondo/Klix.ba)