Dodik: Pozitivni efekti ukidanja akcize na gorivo nakon sjednice Doma naroda PSBiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da bi građani pozitivne efekte od ukidanja akcize na gorivo mogli osjetiti uskoro, odnosno nakon predstojeće sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Izvor: RTRS

Dodik je pojasnio da će nakon sjednice biti potrebno pet, šest dana da se sve objavi u Službenom glasniku, poslije čega izmjene i dopune zakona stupaju na snagu.

Kada je riječ o smanjenju stope PDV-a na osnovne životne namirnice, Dodik je rekao za ATV da je važno da o tome, prije Parlamentarne skupštine BiH, stav zauzme Narodna skupština Republike Srpske, što je nedavno i urađeno.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, ističe da su prethodni prijedlozi o smanjenju PDV-a, koje su podržale i opozicione partije iz Srpske, pravljeni bez SNSD-a da bi stranka bila optužena za njihovo nesprovođenje.

Podsjetio je da je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH rečeno da je potrebno duže vremena da se uvede diferencirana stopa PDV-a, jer to podrazumijeva znatne tehničke i softverske izmjene, edukacije službenika i trgovaca, promjenu fiskalnog sistema, nadzora...

"Mi smo igrali korektno i rekli da se to sve ne može sprovesti za par mjeseci. Da bismo imali bilo kakav benefit u ovoj godini, pokušaćemo to da uradimo što je prije moguće i da se taj sistem za pet, šest mjeseci usaglasi na nivou BiH, odnosno da bar tri, četiri mjeseca imamo benefite nulte stope, a onda ćemo odlučiti i vjerovatno to proširiti i na sljedeću godinu", rekao je Dodik i dodao da je to odgovoran odnos.

"Odazvaću se pozivu Tužilaštva BiH"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će se odazvati pozivu Tužilaštva BiH da sutra da izjavu i ocijenio da je očigledno da se situacija dramatizuje zbog medijskih natpisa da bi se skrenula pažnja sa Federacije BiH, gdje nisu uspjeli da dogovore izmjene Izbornog zakona.

"Očigledno je da su oni očajni. Oni ne mogu ništa da dokažu. Mogu to da dramatizuju, ali ovo je čisto zbog medijskih naslova da se zatvori priča o FBiH", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je očigledno da se ništa ne može dokazati, jer nije bilo nikakvih zloupotreba i napomenuo da se nešto moglo dokazati ne bi bio tu gdje jeste.

On je naveo da predmet vodi tužilac koji je radio u Ambasadi SAD u Sarajevu.

"Mogu o meni da misle šta hoće, ne pripadam kriminalnom miljeu i spreman sam na svaku vrstu fer i korektne istrage", rekao je Dodik.

(Srna)