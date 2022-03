Opozicija kritikovala odbijanje Prijedloga o ukidanju akciza: Zahvaljujući SNSD-u ispašta stanovništvo

Predstavnici opozicionih stranaka u Srpskoj reagovali su na jučerašnje odbijanje Prijedloga izmjene zakona o akcizama u Domu naroda Parlamenta BiH, kao i glasanje poslanika SNSD-a protiv ukidanja akciza.

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović podsjetio je da je SNSD tražio hitnu proceduru za razmatranje snižavanja PDV-a na deset odsto i tako nije tražio saglasnost Narodne skupštine RS.

„Kako je to moguće? I da li to znači da za zahtjeve vladajućih ne treba saglasnost NSRS, a za zahtjeve opozicionih stranaka ipak treba. Navikli smo od Dodika da godinama mijenja stavove i prilagođava ih 'kako vjetar puše', ali sada imamo situaciju da stavove mijenja na dnevnom nivou a kako je krenuo uskoro će početi i iz sata u sat. Jednostavno, on ne bira sredstva za opstanak na vlasti i ne libi se ničega pa ni laži", rekao je Šarović.

Šarović kaže da sada, zahvaljujući SNSD-u, ispašta stanovništvo.

„Ipak, treba biti svjestan da kod naroda kome nad glavom prijeti neimaština i kome je sve više ugrožena egizstencija i njih i njihovih porodica, kao što je to sada slučaj, nikakva izmišljena opravdanja ne piju vode, makar bila upakovana i u najbolje medijske spinove. Isključivo zarad svog interesa spriječili ste da gorivo već danas bude jeftinije za 40 feninga i to je jedina i prava istina koja je, na nesreću svih nas, svima jasna“, poručio je Šarović.

Iz PDP-a kažu da svima kojima je gorivo osnovno sredstvo za obavljanje djelatnosti treba da se žale SNSD-u.

"Ta stranka je jedino mjesto gdje prevoznici, taksisti i svi kojima je gorivo osnovno sredstvo za obavljanje svoje djelatnosti treba da iskažu nezadovoljstvo. Milorad Dodik, Nikola Špirić, Dušanka Majkić, Sredoje Nović i Lazar Prodanović, imenom i prezimenom, su ljudi koji su juče spriječili da budu ukinute akcize na naftne derivate i da građani plaćaju jeftinije gorivo. Zbog akciza, koje su trebale biti utrošene za gradnju puteva i autoputeva koji se ne grade, već petu godinu u budžet idu značajna sredstva, dok je jedini „rezultat“ te politike su pokušaji upovine tajkunskih zgrada, nova zapošljavanja SNSD-ovih podobnika, privilegije funkcionerima, softveri na koje monopol ima znamo već koja firma", kažu iz PDP-a.

Dodaju da je ponašanje poslanika SNSD-a bahato, neljudski i neodgovorno.

"Za lična bogaćenja iz budžeta imaju, a za podršku građanima, koji su samo u dva mjesecu poskupljenja u budžet koji oni koriste dali dodatnih 240 miliona KM, navodno nema".

