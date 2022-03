"Nije prvoaprilska šala": Višković uvjeren da će 1. aprila biti ukinute akcize na naftu

Premijer RS Radovan Višković izrazio je danas uvjerenje da bi akcize na naftu i naftne derivate u BiH trebalo da budu ukinute početkom aprila. Time bi se cijena litre nafte i benzina smanjila za 30 do 40 feninga.

On je govoreći o današnjem prijedlogu Vlade RS za ukidanje akcize na naftu i naftne derivate na mjesec dana, kazao da za to postoji saglasnost i Vlade Federacije BiH, ali da je prethodno morao proći proceduru u NSRS, jer ih na to obavezuju ranije usvojeni zaključci.