Dodik smislio rješenje: Ako ne budu htjeli Nijemci, vjetropark "Hrgud" biće dat Kinezima

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će Nijemcima biti dat rok od šest mjeseci za odluku o projektu Vjetroparka "Hrgud", a ako ne budu htjeli da ga nastave, taj projekat će biti dat Kinezima.

Izvor: Srna/Zoran Rašević

"Njemačka je zabranila svojoj firmi da gradi Vjetropark `Hrgud` u Republici Srpskoj. Znate li koliki red zemalja koje traže da grade vjetroparkove ili su spremne da ih kreditiraju? Izgubićemo kredite iz Njemačke, naći ćemo ih u Kini, zemlji koja je spremna na ekspanziju", rekao je Dodik u intervjuu za "Politiku".

Odgovarajući na pitanje da li očekuje sankcije od Njemačke, nakon Amerike i Velike Britanije, koja ga optužuje da je u dosluhu sa Moskvom, Dodik je rekao da služi isključivo Republici Srpskoj i srpskom narodu, te da bi bio protiv kada bi Moskva nešto preduzela ili tražila od Srpske bilo šta protiv srpskih interesa.

Dodik je rekao da će suspendovati sve britanske i njemačke projekte u Republici Srpskoj.

"Neka u Berlinu razmisle šta znači to što se parcijalno odnose prema entitetima. Možda nas baš oni takvom politikom dodatno dijele", rekao je Dodik.

On navodi da primjećuje medijske i političke pripreme za eliminaciju Republike Srpske i ukazuje da bi htjeli da BiH uvede sankcije Rusiji, koja je garant Dejtonskog sporazuma.

"(Predsjednik Rusije Vladimir) Putin je uvijek govorio da poštuje Dejtonski sporazum i da može da nas podrži samo u okvirima tog sporazuma, nikako izvan njega. To znači da podršku Putina ne možemo imati u slučaju odvajanja", rekao je Dodik.

On je poručio da ne može da dopusti da BiH uvede sankcije Rusiji, koja je spriječila u Savjetu bezbjednosti da se, na prijedlog Britanije, Srbima stavi etiketa genocidnih.

"Prije ću otići sa funkcije nego to uraditi. Baš me briga da li Zapad to razumije. Važno je da ostanemo u dobrim odnosima s Rusijom ili bar korektnim i da ostanemo neutralni. Da smo svi zajedno u BiH to zatražili od Zapada, vjerovatno bi oni to razumijeli", rekao je Dodik

On navodi da Njemačka traži da se ponište zaključci koje je Srpska donijela, a odnose se na suspendovanje ingerencija BiH kao što su vojska i indirektni porezi.

"Logika nalaže da zbog novih okolnosti te poslove prolongiramo za još šest mjeseci. Ne jurišamo nigdje, ali mogu da kažem da su svi dokumenti urađeni i spremni. Čeka se procedura, ali trenutak za to ćemo mi da odredimo", rekao je Dodik.

On ukazuje da bi zbog konstelacije odnosa bilo glupo da "nekome bodu oči".

"Oni sada ubrzavaju priču protiv Republike Srpske, računajući da su za vrijeme sukoba u Ukrajini za njih veoma povoljne okolnosti. Naša procjena je da sa nekim pitanjima treba malo sačekati, mada nas zbog toga prozivaju oni koji nisu smjeli ni učestvovati u donošenju djelimično sprovedenih zaključaka", rekao je Dodik.

(Mondo/Srna)