Stanivuković o neradnoj nedjelji: Među radnicama u marketima je 60 odsto majki, svaki deseti radni dan im je slobodan

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković potvrdio je danas da će nakon višemjesečnih najava predati zahtjev o neradnoj nedjelji Kolegijumu za zakazivanje Skupštine grada.

Izvor: Grad Banjaluka/ Aleksandar Čavić

Stanivuković kaže da je ova odluka strateški važna za Banjaluku.

"Odluka je plod višemjesečnog razmišljanja i usklađivanja kako da izvučemo pozitivne efekte. Odradili smo ispitivanja tržišta koji su pokazali šta je to alarmantno i šta je ono važno".

Istakao je istraživanje koje je radio Grad pokazalo da u trgovinama i marketima radi preko 60 odsto majki.

"Prema statistikama do kojih smo došli, a koje kažu da one tek poslije 10 dana dobiju slobodan dan i to najčešće bude radni dan. To znači da nemaju vremena da ga kvalitetno provedu sa porodicom. Fokus naše politike će biti porodice".

Osvrnuo se na zemlje u svijetu i regionu koji su uveli neradnu nedjelju, a koja nije negativno uticala na promet.

"U regionu, uvođenje ove odluke nije negativno uticalo. Ovo je idealno vrijeme jer smo u deficitu radne snage. Marketi jedva nalaze radnike. Odlukom o neradnoj nedelji broj radnika bi se samo preraspodjelio. Grad je sproveo anketu od 5000 ispitanika u kojoj se 93 posto oglasilo da podržava neradnu nedelju".

Napomenuo je da će neke radnje, kao što su pekare i cvjećare, raditi u prvom dijelu dana.

"Ovo je sve po željenom nivou, nije obavezno. Marketi i tržni centri nedeljom neće moći raditi. Ako bude praznik ili nešto važno korigovaćemo odluku".

Podsjećamo, Kolegijum za zakazivanje sjednice Skupštine grada je umjesto danas, odgođen za petak u 11 časova.