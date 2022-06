Narodna skupština RS o međunarodnoj politici i bezbjednosti: Dodik uvodničar, obratiće se i ruski ambasador (FOTO)

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, zakazana da bi se razmatrala informacija o međunarodnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji - mjestu i ulozi Republike Srpske, počeće u 15.20 sati u Banjaluci.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Sazvana je na zahtjev člana Predsjedništva BiH iz RS Milorada Dodika koji će biti uvodničar, a nakon njega poslanicima bi se trebao obratiti ruski ambasador Igor Кalabuhov.

Dodik je ranije najavio da su “anketirani” i drugi ambasadori, a koji odbili da prisustvuju ovoj posebnoj sjednici ukoliko na njoj bude prisutan ambasador Rusije u BiH.

Pred parlamentom Srpske će se obratiti i predsjednici svih parlamentarnih političkih partija, a dozvoljeno im je obraćanje do 10 minuta.

Potpredsjednik NSRS Denis Šulić kazao je nakon skupštinskog kolegijuma da će se obratiti svi predsjednici partija u RS, počevši od najveće do najmanje stranke.

"Početak zasjedanja je pomjeren na 15.20 sati što znači da će kasniti 20 minuta. Dodik će se moći obratiti u govoru do 30 minuta. Ambasador Kalabuhov nema ograničeno vrijeme, ali je on usmeno obavijestio da će to biti između 10 i 20 minuta. Prema tome "živa rasprava" bi trebalo da počne oko 18 sati, a prvo bi se trebali obratiti šefovi poslaničkih klubova", kazao je Šulić.

On je potvrdio da će predstavnici Kancelarija Evropske unije i OEBS-a takođe će biti prisutni na sjednici.