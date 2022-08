Dodik o prepisci sa čelnikom NATO-a: Turkovićeva nema nikakva ovlaštenja u oblasti odbrane

BiH ni od koga nije tražila da se prave bilo kakvi posebni uslovi i mjere za nju, pa tako ni od NATO-a, poručio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i istakao da NATO nema nikakve uloge u BiH i da nije čuvar njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je, reagujući na prepisku ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, ocijenio u izjavi Srni da je očigledno riječ o još jednoj zloupotrebi.

On je istakao da Turkovićeva nema nikakva ovlaštenja u oblasti odbrane, ni na spoljnom, ni na unutrašnjem planu, te da je jedino nadležno mjesto za komunikaciju sa NATO-om i drugim zemljama po vojnim pitanjima Predsjedništvo BiH, koje je ovaj put zaobiđeno.

"To je ujdurma muslimanske strane, koja pokušava da osigura da ona na jedini način predstavlja BiH, što, naravno, nije tačno", ukazao je Dodik.

Dodik je ocijenio da bi to i sam Stoltenberg trebao da zna.

"A, ako ne zna, onda je nemušto uvučen u prepisku oko toga", rekao je Dodik i istakao da BiH ni od koga nije tražila da se prave bilo kakvi posebni uslovi i mjere za nju, pa tako ni od NATO-a.

On je ukazao i da učešće ministra odbrane u Savjetu ministara Sifeta Podžića ranije u nekim konsultacijama ne znači odluku BiH.

"I u tom pogledu apsolutno dolazi do ignorisanja organa BiH", rekao je Dodik i naglasio da zato čudi kada Stoltenberg govori o suverenitetu BiH, koji je, kako kaže, drastično uništen i doveden u pitanje.

Dodik je istakao da BiH nije tražila nikakve dodatne mjere, niti u njoj postoji maligni uticaj o kojem oni govore.

"Postoji uticaj drugih zemalja u svemu tome. BiH nije u nikakvom ugovornom odnosu sa NATO-om. Postoji Plan reformi, ali to je plan organa BiH, a ne ugovorni odnos sa Alijansom, tako da u tom pogledu apsolutno ne stoji tvrdnja da se BiH nalazi na atlantskom putu. To apsolutno nije tačno", naglasio je Dodik.

On je pojasnio da pokušaji da se to ponavlja, bez obzira na konkretnu situaciju na terenu, apsolutno ide samo u smjeru toga da se ta situacija nametne, što, kako je ponovio, nije moguće.

"Predsjedništvo BiH je utvrdilo Plan reformi, i to je jedina kontakt-tačka sa NATO-om. NATO nema nikakve uloge u BiH, nije čuvar njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta", rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da je očigledno da NATO, na ovaj način, to ugrožava.

"Imajući u vidu sve što je rečeno u toj prepisci, apsolutno je jasno da se pokušavaju zaobići zvanični organi BiH nadležni za odbranu i da se u tom pogledu djeluje unilateralno od strane NATO-a zajedno sa muslimanima u BiH.

To, svakako, ne može dovesti do dobroga", poručio je Dodik.

On je istakao da su političke ocjene o separatizmu i nekim drugim stvarima su samo nevješta floskula da bi se, navodno, pribavilo neko pravo "za njihovo djelovanje".

"Tako je i sa ovom pričom o nekom ruskom malignom uticaju. Svi znaju da tog uticaja tu nema. Postoji odnos u kom se Ruska Federacija poštuje jednako kao i druge zemlje, pa i one koje su članice NATO-a", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH istakao je da, i ako postoji neki uticaj, onda je to uticaj, i to dosta maligni, kolektivnog Zapada, koji je, kako je rekao, umjesto da sprovodi Dejton, rušio Dejton i ustavni poredak BiH.

"Mislim da je to destruktivni uticaj Zapada i da se o tim stvarima može govoriti u BiH", smatra Dodik.

Dodik je odbio bilo kakvu mogućnost da pismo Turkovićeve generalnom sekretaru NATO-a ima zvanični karakter, jer je riječ o, kako kaže, nezvaničnoj osobi koja je sebi dala za pravo da komunicira u ime muslimana u BiH.

"Ona to čini već duže vrijeme. Ništa što radi u posljednje dvije godine nije u korist BiH, nego u korist muslimana u BiH, ali ni to ne daje rezultate. I zamolio bih Stoltenberga i druge, koji učestvuju u takvoj providnoj igri, da vode računa da je to direktno ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH", naglasio je Dodik.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg naveo je u pismu Turkovićevoj da će NATO "nastaviti da sarađuje sa BiH i drugim međunarodnim partnerima radi očuvanja stabilnosti i promocije reformi u BiH", saopšteno je danas iz Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara.

Stoltenberg je, u odgovoru Turkovićevoj na pismo u kojem ga je "upoznala o izazovima sa kojima se BiH suočava u vezi sa aktuelnim dešavanjima u Evropi i regionu", napomenuo da NATO snažno i nedvosmisleno podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, te funkcionalnost institucija.

On smatra da je sukob u Ukrajini, kako kaže, fundamentalno potkopao evropsku bezbjednost i da je NATO zato "spreman da nastavi da podržava partnere koji mogu biti izloženi malignom uticaju i pritisku, kako bi ojačao njihovu otpornost".

"NATO razvija set mjera, posebno skrojenih za BiH, u skladu sa vašim potrebama", naveo je generalni sekretar NATO-a.

