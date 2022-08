“Provesele se, popiju i sve zaborave”: Žurke zamijenile ozbiljne političke programe

Izborna kampanja u Srpskoj još uvijek nije počela, ali stranke i političari svakodnevno organizuju promotivne aktivnosti i poteze kojima ciljaju potencijalne glasače.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Ovo je pokazao i Kočićev zbor u Stričićima tokom kojeg su političari iz oba tabora (vlast i opozicija) iskoristili priliku da se "uslikaju među narodom".

Ovo je bio samo nastavak "koncertnih aktivnosti" kojih ovog ljeta nije nedostajalo, a finale će se dogoditi za vrijeme zvanične izborne kampanje

Proteklih mjeseci u multimedijalnoj sali u prostorijama SNSD-a u Banjaluci održano je više žurki i koncerata na kojima su nastupali poznati folk pjevači i pjevačice, među njima, Tea Tairović, Milica Pavlović i Aleksandra Mladenović.

Pored mlađe publike na ovakvim događajima, čest gost jeste i predsjednik Gradskog odbora SNSD u Banjaluci, doktor Vlado Đajić.

Iza organizacije ovih žurki stoji marketinška agencija “Arbitrium”, Mladena Gavrilovića, a SNSD je u nekoliko navrata demantovao vezu sa žurkama, navodeći da prostor samo iznajmljuju za razne događaje. Ponekad su i njihove tvrdnje demantovale upravo pjevačice koje su se na Instagramu zahvaljivale Vladi Đajiću.

S druge strane gradonačelnik Banjaluke se tokom ljeta pojavio na bezbroj događaja koje organizuje Grad, ali koji se itekako mogu svrstati u domen političke promocije pred nastupajuće izbore.

Novost je da se od ove godine član Predsjedništva BiH Milorad Dodik priključio društvenim mrežama navodeći da tako postaje "dostupniji narodu".

Kao što znamo ovaj alat maksimalno je iskoristio i dalje koristi, upravo Stanivuković. Ova dvojica političara su izdvojena samo kao najviše eksponirani predstavnici svoje politički opcije.

Поред Твитера, све моје активности можете пратити и на Инстаграму.

Радује ме да ћу и путем ове друштвене мреже размијенити мишљења са вама и представити све оно што радим за Републику Српску.

Хвала вам што волите Српску и што ми дајете огромну подршку.https://t.co/IAmOi804Vr — Милорад Додик (@MiloradDodik)July 27, 2022

U najnovijem izvještaju o zloupotrebi javnih resursa za izbornu kampanju organizacija Transparensi internešnal izdvaja veliki broj primjera zloupotrebe događaja koji organizuju javne institucije za promociju stranaka i kandidata, a konstatuju da je, nažalost, ova pojava zabranjena zakonom samo u vrijeme zvanične izborne kampanje.

Posmatrači TI BIH ispratili su 350 javnih događaja u organizaciji institucija, a na 67 posto prisustvovali su kandidati na izborima. Čak 32 događaja u protekla dva mjeseca odnose se na koncerte koje organizovale lokalne zajednice.

"Na jednom od njih tokom „Zenica Summer Fest“ gradonačelnik Fuad Kasumović držao je političke govore i indirektno pozivao na glasanje. Na koncertima povodom „Zvorničkog ljeta“ korištena su grafička rješenja u bojama SNSD-a dok je na jednom od koncerata u Banjaluci okupljenima prikazan spot sa ispunjenim predizbornim obećanjima aktuelnog gradonačelnika. U Banjaluci i okolnim lokalnim zajednicama održana je serija manifestacija „Krajiško veče“ na kojima je rađena direktna promocija kandidata SNSD-a, a ove događaje organizuje agencija koja preko tendera dobija značajna javna sredstva", objavio je TI BiH.

Napomenuto je da za razliku od zemalja u okruženju BiH nije uvela ograničenje javne potrošnje u predizbornom periodu, što je i ove godine ključni resurs koji se zloupotrebljava za kupovinu glasova i promociju kandidata.

Politički analitičar i profesor Dragomir Drago Vuković smatra da ovakvi potezi i promocija dovode političke partije u zabludu i nisu pokazatelji dobrih rezultata.

"Usmjeravanje snage na mlade ljude, što čine pojedine partije kroz žurke i slično, može biti politički korisno, ali lično mislim da je to više zavaravanje i pravljenje lažne slike o svojoj snazi i ugledu. Samo je jedan pokazatelj validan, a to je kako prođete na izborima. Nije vam pokazatelj ni žurka ni šatori. Sve je to lažno. Važnije je da lideri usmjere pažnju na radnike, penzionere i pogledaju realnu socijalnu kartu ovog društva. Umjesto što prave žurke, bolje bi bilo da izađu sa dobrim programima i novim liderima”.

Vuković kaže da su ovakvi događaji za “jednokratnu upotrebu” i da se brzo zaborave, a u društvu manjka mladih ljudi koji bi se stvarno angažovali i donijeli promjene.

"To veče mladi se okupe, provesele, popiju i sutradan se malo ko sjeća toga. Samo ozbiljne ideje i mladi ljudi, mogu biti garancije dobre pozicije političkih stranaka. Fokusiranje na mlade može biti neka inovacija u političkom smislu. Generalno, mladi ljudi su najvažniji nosioci društvenih procesa i promjena. Mi imamo krizu identiteta mladih ljudi koji nisu uključeni u ozbiljne društvene i političke tokove i postoji taj problem angažovanosti intelektualaca. Imamo lošu akademsku zajednicu čiji se glas ne čuje. Imamo mlade ljude koji su po prirodi stvari nezadovoljni buntovnici, ali se brzo stave pod kontrolu”, smatra Vuković.

Ono što je godinama unazad problem u političkom životu Republike Srpske, primjećuje i Vuković, jesu slični politički programi opozicije i vlasti, zbog kojih se na izborima može predvidjeti izborni rezultat.

"Opozicija ima veće šanse, jer se bori za vlast jer u svakom društvu je lakše doći na vlast nego je zadržati. Ovi koji se bore za vlast, ne bore se novim idejama ni liderima. Bore se kriminalizacijom ovih koji su na vlasti. To nije dobro i ne donosi rezultate. Mi već 20 godina na izborima nikako ne dolazimo do suštinskih promjena. Nema novih programa i ljudi. Samo novim programpm i ljudima se motivišu novi glasači i oni mogu da donesu promjene. Ovi što izlaze na izbore 20 godina, od tih 50 odsto već unapred znamo kako će da glasaju", zaključuje na kraju.

