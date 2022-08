Položen kamen temeljac: Očekuje se da dionica auto-puta Vukosavlje-Brčko bude završena za tri i po godine

Zvaničnici Republike Srpske i kineski partneri danas su svečano položili kamen temeljac na izgradnji auto-puta Vukosavlje-Brčko, koji će biti dug 33 kilometra.

Kamen temeljac su položili srpski član Predsjedništva Milorad Dodik, premijer radovan Višković, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić, ministar transporta i komunikacije u Savjetu ministara Vojin Mitrović, vd direktora "Autoputeva Republike Srpske" Slobodan Stanarević i kineski partneri.

Nakon polaganja kamena temeljca uslijedio je vatromet.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas na svečanosti povodom početka izgradnje dionice auto-puta Vukosavlje-Brčko da očekuje da ona bude završena za tri i po godine, te ukazao na značaj ove dionice duge 33 kilometra, u povezivanju Banjaluke i Beograda.

Višković je izrazio zadovoljstvo što je u mogućnosti da 24 časa nakon završetka radova na izgradnji prve dionice duge šest kilometara na koridoru "Pet ce" u Doboju, prisustvuje ozvaničenju početka radova na izgradnji novih kilometara auto-puta.

"To je 112 kilometara auto-puta urađenih u Republici Srpskoj proteklih više od 15 godina otkako ova koalicija u kontinuitetu vodi Srpsku", rekao je Višković, obraćajući se na svečanosti povodom početka izgradnja dionice auto-puta Vukosavlje-Brčko.

On je podsjetio da je svima poznato da 2006. godine nije bilo auto-puteva u Srpskoj.

"Danas idemo korakom da ove kilometre prema Brčkom gradimo sa kineskim partnerima, te da u naredne tri i po godine, a možda i prije, budemo u prilici da i ovaj dio auto-puta damo građanima na korištenje", naveo je Višković.

On je podsjetio da su u toku radovi na auto-putu od Rače do Bijeljine, te od Banjaluke do Prijedora, te napomenuo da ostaje još da se dogovori pitanje oko dalje izgradnje dionica od Doboja do Vukosavlja i od Brčkog do Bijeljine.

"Pozvali smo evropske finansijere da ako žele da finansiraju projekat `Pet ce` kroz Srpsku da treba brzo da donesu odluku, jer nemamo vremena za gubljenje. Tako da već u ponedjeljak imamo sastanak na kojem ćemo razgovarati o tome", rekao je Višković.

On je istakao da Republika Srpska ima svoj pravac razvoja, te da su predstavnici njenih institucija opredijeljeni da se ona što više, bolje i brže razvija.

"Tako i će i današnji dan ostati kao datum povezivanja Banjaluke prema Beogradu", rekao je Višković.

DODIK: AUTO-PUT VUKOSAVLJE-BRČKO DOKAZ PARTNERSTVA, USPJEHA, SPOSOBNOSTI

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je auto-put Vukosavlje-Brčko dokaz partnerstva, uspjeha, sposobnosti Republike Srpske.

"Ovo je veliki korak. Ponosan sam što iza nas ostaju djela", rekao je Dodik u Garevcu kod Modriče gdje je ozvaničen početak radova i dodao da vjeruje da će u narednih četiri-pet godina biti kompletno izgrađen auto-put.

Dodik je rekao da je plan primarno povezati Bijeljinu sa Banjalukom, ali i sa Srbijom, a dalje ići prema prema Zvorniku, Višegradu i Trebinju.

On je najavio da će 15. septembra u Bijeljini sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem svečano otvoriti auto-put Bijeljina-Rača.

Dodik je istakao da ni u teškim kolnostima svih ovih godina nisu po strani ostavljeni kapitalni projekti, poput onih u oblasti zdravstva, putne infrastrkuture.

"Moraćemo i da završimo rekonstrukciju svih domova zdravlja", istakao je Dodik.

On je naveo da je Srpska sve to mogla da uradi jer je imala međunarodne prijatelje, te istakao Kinu koja pokazuje rezultate.

"Mi smo prijatelji Kine, podržavamo njenu politiku, uvijek smo na strani Kine koja je spremna da brani svoj suverenitet", rekao je Dodik i dodao da je Kina pokazala sposobnost da se prilagodi, da razvija ekonomije.

On je naveo da želi da nastavi podršku i učešće u programu "Jedan pojas jedan put".

"Nismo spremni da odbacimo naše partnere, dolazili sa Istoka ili Zapada, ali Kina je partner bez uslovljavanja, kineska politika je politika nemiješanja u unutrašnje stvari", naveo je Dodik.

On je naveo da Kina poštuje međunarodne sporazume, a da neki drugi to ne rade.

"Mi imamo taj problem što neki drgi misle da mi moramo da se prilagodimo njihovim planovima", dodao je Dodik.

On je podsjetio da nikada nisu doživjeli od kineskih partnera da uslovljavaju, niti su tražili podršku za njihove politike.

"Ako uzimaju našu autonomiju, da donosimo odluke, onda nam takva BiH ne treba. Spremni smo da prihvatimo onu koja je predivđena Ustavom i Dejtonskom sporazumom. Nismo spremni da prihvatimo ništa drugo", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska nikada nije imala više prijatelja i destinacija na kojima je razumiju.

"Možemo računati na partnersto koje Kina nudi. Hoćemo partnerstvo i sa EU, sa svim kompanija i sa istoka i zapada, ne želimo da se na našoj liniji razgraniči svijet na istok i zapad, kako to neki hoće", rekao je Dodik.

On je ponovio da sanckije Rusiji neće biti uvedene ni dok je on u Predsjedištvu BiH, a neće biti ni kada bude Željka Cvijanović.

"Republika Srpska je sve snažnija", zaključio je Dodik. /kraj/msb

