U funkciji za dvije do tri godine: Dodik najavio početak radova na izgradnji dionice auto-puta Bijeljina - Rača

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas na lokaciji pripremnih radova na izgradnji dionice auto-puta Bijeljina-Rača da je početak radova dobra vijest za sve i da je predviđeno da ova dionica od 20 kilometara bude u funkciji za dvije i po do tri godine

Izvor: RTRS

"Ovo je dobar dan za čitavu Republiku Srpsku, a posebno za ovaj kraj", rekao je Dodik koji je mjesto radova na putu "Ivice" prema Obarskoj posjetio sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljkom Ćorićem, ministrom komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojinom Mitrovićem i vršiocem dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Slobodanom Stanarevićem.

Dodik je rekao da će u narednih mjesec do dva doći sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da zvanično otvore radove.

Prema njegovim riječima, ovi radovi finansiraju se sredstvima Vlade Republike Srpske i onim što će dati Vlada Srbije.

"Vjerujem da ćemo sa turskim partnerima naći način da nastavimo dalje prema Brčkom i da ćemo da riješimo probleme prolaska trase kroz distrikt Brčko, koja je ključna za integralni putni pravac", naglasio je Dodik.

On je naveo da je pedviđeno da za 36 mjeseci ovih 20 kilometara puta bude spojeno na most preko Save koji će biti izgrađen, kao i na trasu od mosta do Kuzmina i petlju koja će ovdje biti izgrađena.

Dionica auto-puta Bijeljina-Rača povezaće Republiku Srpsku sa Srbijom, što je veoma značajno, izjavio je danas u Bijeljini ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović.

On je napomenuo da je ovo rezultat trilateralnog sporazuma između BiH - Srbije - Turske, u vezi sa izgradnjom auto-puta Beograd – Sarajevo - Beograd sa dionicom od Bijeljine do Rače, koja je ujedno dio dionice od Rače prema Banjaluci.

On je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer će Srbija sa oko 100 miliona evra finansirati dio radova na toj dionici autoputa do Bijeljine.

Podsjećamo, početak izgradnje ove dionice auto-puta najavljivan je već nekoliko puta. Prema tim najavama radovi su trebali početi u aprilu, a kada se to nije desilo rok je pomjeren za jun.

(Mondo/Srna)