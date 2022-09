Činovnici u Sarajevu ostaju bez fiksnih telefona ako im ne zamijene opremu

Kako obje zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu ne bi ostale bez fiksne telefonije, a što bi se moglo dogoditi već za nekoliko mjeseci, iz budžetske rezerve potrebno je izdvojiti 120.000 maraka.

Izvor: Shutterstock

U pitanju su objekti Parlamentarne skupštine BiH i Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH, za koje se mora nadograditi telefonska centrala, pišu Nezavisne novine.

"U julu nas je telekom operater upoznao sa činjenicom da se postojeća tehnologija i usluga ISDN povlači iz upotrebe te da će korištenje trenutne tehnologije i sistema fiksne telefonije u 2023. godini biti nemoguće sa postojećom opremom", navedeno je u Prijedlogu odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve Službi za zajedničke poslove institucija BiH.

Kako se dodaje, da bi se izbjegla mogućnost problema i zastoja u funkcionisanju fiksne telefonije u ovim objektima, potrebno je nadograditi postojeću i nabaviti dodatnu opremu, koja će biti kompatibilna sa novim tehnologijama te omogućiti nesmetano i kvalitetno korištenje usluga fiksne telefonije.

"Tim projektom stvorili bi se uslovi za preuzimanje nove usluge od strane operatera te bi se izbjeglo dodatno ulaganje u nabavku novih telefonskih aparata i ulaganje u telefonske instalacije", istaknuto je u prijedlogu, koji je u formi konsultacija.

S obzirom na to da se nije znalo ranije da će ovaj problem nastati, ta nabavka uopšte nije predviđena budžetom Službe za 2022. godinu.

"Svjesni činjenice da je fiksna telefonija elementarna u samom funkcionisanju svih institucija koje su smještene u ovim objektima, a uvažavajući ograničene rokove te nemogućnosti finansiranja predmetnog projekta iz postojećeg budžeta, Služba je primorana zahtijevati sredstva iz tekuće budžetske rezerve", ističe se u spomenutom prijedlogu.

Službenici s kojima smo razgovarali kažu da nisu primijetili probleme na fiksnoj telefoniji, ali i naglašavaju da su im fiksni telefoni prijeko potrebni.

"Zasad sve funkcioniše kako treba. Istina, nekad davno je znala pucati veza, ali to je bilo baš davno, skoro da sam i zaboravio za to, ne znam ni koje godine je bilo. Nisam čuo za to da bismo mogli ostati bez telefona ako ne nadograde opremu. U svakom slučaju, nezamislivo je da radimo bez fiksne telefonije", rekao je za "Nezavisne novine" jedan službenik, koji radi u Zgradi prijateljstva između Grčke i BiH.

I Salih Karčić, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, kaže da bez fiksne telefonije službenici ne mogu funkcionisati.

"Mogu se koristiti mobiteli, ali to su privatni brojevi. Ne možete od drugog ministarstva dobiti broj privatnog mobilnog telefona. Mi smo svi umreženi u sistem i preko fiksnih telefona pokrivamo sve institucije. Generalno, ne postoji način da se drugačije funkcioniše. To mi je nova informacija da su ugroženi fiksni telefoni", rekao je Karčić.

Tačan broj zaposlenih u objektima Parlamentarne skupštine BiH i Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH nije poznat, već samo postoje procjene.

"U obje zgrade ima nas između 1.200 i 1.400", rekao je Karčić.