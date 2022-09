Detalji incidenta u Sarajevu: Na pijanci izbo troje mladih

Tri osobe su povrijeđene nožem u Sarajevu u napadu koji se desio u stanu u naselju Dobrinja.

"Incident se desio u ranim jutarnjim satima u jednom stanu u naselju Dobrinja. Policija je izlaskom na lice mjesta konstatovala da je riječ o osobama koje se od ranije međusobno poznaju, a među kojima je došlo do nesuglasica uslijed konzumiranja alkohola i druženja u stanu u koje je došlo do incidenta. Došlo je do međusobne tuče, a potom i do upotrebe noža. Nije riječ o porodičnoj svađi", saznaju "Nezavisne“ iz policije.