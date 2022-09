U Goraždu napadnuta kandidatkinja za izbore sa liste BH Demokrata, dobila udarce u glavu

Natašu Todorović, kandidatkinju za Skupštinu BPK Goražde stranke BH Demokrati Džebrail Bajramović, danas oko podneva u naselju Lozje na ulazu u Goražde fizički je napao Dragan Milović, suprug zastupnice u kantonalnom parlamentu i Domu naroda FBiH Daliborke Milović.

Izvor: FENA

Todorović tvrdi kako je napad motivisan njenom kandidaturom za izbore, i borbom za glasove povratnika Srba, te da joj je Milović i ranije prijetio o čemu postoji i službena zabilješka u PS Novo Goražde. Ističe da je upravo zbog toga očekivala neugodan susret, ali nije fizički napad i uvrede.

Kada je shvatila da će je Milović zaustaviti uključila je snimanje na telefonu, a audio snimak dostavila redakciji Klix.ba.

"Sve se desilo preko puta Biljoprometa u Lozju gdje sam bila u posjeti kod tetke. Nas dvije smo sjedile u blizini kuće i on me primjetio i sačekao. Ja sam fizički napadnuta od strane Dragana Milovića, prvo me pljunuo i nazivao svakakvim pogrdnim imenima. Snažno me udario u potiljak i opet je htio da me udari šakom u glavu, ali sam uspjela pretrčati preko ulice, jer je to prometna saobraćajnica. Da nisam uspjela pobjeći on bi me unakazio, ali imam sve snimljeno od riječi do riječi. Baš me jako udario i još uvijek me glava boli. U bolnici nema ništa na snimku, zaštitila me kosa, ali veliki stres sam doživjela”, ispričala je Todorovićeva.

Slučaj je prijavljen policiji u Goraždu, koja je, kako je potvrđeno za ovaj portal, privela Milovića. Njemu je uručen prekršajni nalog iz oblasti narušavanja javnog reda i mira, odnosno zbog uznemiravanja i fizičkog napada na drugo lice. U policiji su kazali da je kantonalni tužilac konstatovao da nema elemenata krivičnog dijela, dok su u kantonalnoj bolnici, gdje je Todorović obavila pregled, konstatovali da nema povreda, ali da je primjetna uznemirenost i rastresenost.

"Sve je to zbog mog učešća na izborima iz reda Srba. Prije dva mjeseca kad sam trebala na listu on mi je prijetio, ima službeni izvještaj u PS Novo Goražde. Nažalost ovo neće stati, šta da očekujem sutra. Pitala sam da li treba da me unakazi pa da se reaguje, da mu se zabrani pristup. Ovakve stvari su užasne i nedopustive, a sistem nakaradan. Ako me unakazi ili ubije onda će neko da reaguje. Zaprepastila me činjenica da je neka žena nailazila dok se sve dešavalo, ali se pravila da ne vidi, nije htjela ni svjedočiti. Ovo što sam doživjela kao žena je nedopustivo, to što sam kandidat je moje pravo i moj izbor, ali da se ljudi na ovakav način obračunavaju to nema nigdje. Molim vas učinite nešto. Ja sam od ljudi u Goraždu doživjela sve najbolje, ali ovo, ovo što se desilo danas je nemilosrdno", kaže Nataša Todorović.

(Klix.ba)