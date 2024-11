Napolje samo ko mora: Vazduh nezdrav u većim gradovima, najgore u Sarajevu

Kvalitet vazduha jutros je najlošiji u Sarajevu i sa indeksom kvaliteta 282 okarakterisan je kao vrlo nezdrav, podaci su internet stranice "Zrak.ekoakcija".

U Banjaluci, Kaknju, Zenici, Tuzli i Travniku vazduh je okarakterisan kao nezdrav, a mjerenje u sedam časova pokazalo je da je indeks kvaliteta u Banjaluci 182, Kaknju 177, Zenici 169, Tuzli 156 i Travniku 159.

Oboljelima od bolesti organa za disanje i srca, starijim licima, trudnicama i djeci ne preporučuje se duži boravak napolju.

Svi ostali treba da ograniče produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

