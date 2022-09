Dodik: Dionica auto-puta Bijeljina-Rača da se zove "Put srpskog jedinstva"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je danas da je izgradnja auto-puteva izuzetno značajna, da će realizacija značajnih projekata u Srpskoj biti nastavljena.

Izvor: Srna

Dodik je zatražio od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se dionica auto-puta Bijeljina-Rača do Srbije, ali i do auto-puta "9. januar" zove "put srpskog jedinstva".

"Vučiću, dobrodošli na svoje i među svoje. Hvala vam za podršku. Svjedočim da Vučić nikada nije oklijevao da pomogne Republici Srpskoj i pokaže svoj odnos prema njoj na najbolji mogući način", rekao je Dodik na obilježavanju početka izgradnje dionice auto-puta Bijeljina-Rača.

On je naveo da posljednjih godina Srpska i Srbija zajedno investiraju i obilježavaju značajne datume iz istorije.

"Nema nijedne opštine i u Brčko distriktu gdje neki projekat nije finansiran iz Srbije", istakao je Dodik.

On je naglasio da je auto-put Bijeljina - Rača najveći infrastrukturni projekat ovog dijela Republike Srpske, te poručio da će nastaviti sa istim projektima i dalje, do Novog Grada.

"Srpska je u pregovorima za izgradnju brzog puta od Bijeljine, preko Zvornika, do Sokoca. Želimo dalje od Višegrada, preko Rudog, da nastavimo do Trebinja, za šta već radimo idejne projekte i da Srpska bude potpuno povezana komunikacijski najznačajnijim standardom, a to je auto-put", rekao je Dodik.

On je istakao da je Republika Srpska potpuno spremna da to radi, te podsjetio da su mnogi prije deset godina bili skeptični prema ideji povezivanja Banjaluke i Beograda auto-putem, a da je danas to realnost.

"Ovo je `Otvoreni Balkan`, treba nam samo da se kanimo administrativnih barijera. Imamo problema sa drugima u BiH koji smatraju da je to neka velika srpska podvala, pa se plaše te ideje, ali im ne smeta da neki dan, kada smo bili na sastanku lidera Brdo-Brioni, članovi Predsjedništva BiH od mene traže da zamolim Vučića da ih tretiraju kao `Otvoreni Balkan`. Rekao sam - pitajte ga vi. Željeli biste sve benefite, a da ne uđete u taj proces", rekao je Dodik.

On je zahvalio svima koji učestvuju u realizaciji ovog važnog infrastrukturnog projekta u Semberiji.

Dionica auto-puta Rača-Bijeljina duga je 20 kilometara, a gradiće je konzorcijum koji čine firme "Integral inženjering" Laktaši, "Srbijaauto-put" Beograd i Institut za građevinarstvo Banjaluka.

Projekat će biti finansiran sredstvima vlada Republike Srpske i Srbije.

(Srna)