Dodik pred susret sa Putinom: Nema alternative za ruski gas

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je za Republiku Srpsku strateški važna saradnja sa Rusijom u oblasti energetike, jer joj je jasno da nema alternative za ruski gas, bez obzira na ideološka "mudrovanja" koja dolaze sa Zapada.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

On je istakao da Republika Srpska ima ozbiljne planove za gasifikaciju svih većih gradova, kao i izgradnju gasnih centrala.

"Danas gas u BiH najviše koristi muslimansko Sarajevo i to po povlaštenim cijenama koje smo mi dogovorili u Sankt Peterburgu sa ruskim partnerima. Uprkos tome Muslimani u BiH vode antirusku politiku i sprečavaju sve projekte koje Republika Srpska treba da izvede sa Ruskom Federacijom", rekao je Dodik za "Rusku gazetu".

On naglasio da je za Republiku Srpsku izuzetno važna ekonomska saradnja sa Ruskom Federacijom, posebno u energetskim projektima gdje je Moskva strateški partner Srpske.

"Republika Srpska od svog formiranja u januaru 1992. godine ima najtješnju moguću saradnju sa Ruskom Federacijom, koja je i garnat Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je nastala savremena BiH. Rusija je i najvažniji diplomatski saveznik Srpske, koja štiti njene interese u svjetskoj politici i međunarodnim organizacijama, naročito u UN", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, za Republiku Srpsku i čitav srpski narod Rusija je žirant opstanka u ovim nestabilnim i neizvjesnim vremenima.

Dodik je ocijenio da ima još dosta prostora za unapređenje političkih i ekonomskih odnosa između Rusije i Srpske, te da naročito nisu dovoljno iskorišteni kapaciteti za saradnju u oblastima kulture i obrazovanja.

"Kada sam čuo vijest da Ruska Federacija ukida Bolonjski sistem obrazovanja bio sam oduševljen jer znam koliko probleme mi imamo sa ovim sistemom visokog obrazovanja koji devastira znanje. Mladi ljudi iz Republike Srpske moraju da uče ruski jezik i studiraju na ruskim univerzitetima, samo tako će se razvijati duboke kulturne veze između Rusa i Srba na koje će se lako nadograditi politički i ekonomski odnosi", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje kakve je rezultate postigla Republika Srpska po pitanju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji je postao odlična platforma za dijalog za sastanke Vladimira Putina sa nacionalnim liderima, Dodik je rekao da je taj forum sjajno mjesto i za političke i poslovne sastanke. "Za nas je posebno važan zbog sastanka sa predsjednikom Vladimirom Putinom koji pokazuje puno razumijevanje za borbu Republike Srpske za njenu ustavom definisanu poziciju unutar BiH", rekao je Dodik.

On je naveo da je upoznao predsjednika Putina o aktivnostima rukovodstva Republike Srpske kojima je spriječeno uvođenje sankcija BiH prema Ruskoj Federaciji, na čemu je inistirao Vašington i Brisle, a za šta su se zalagali Muslimani u institucijama.

Dodik je ocijenio i da odnos kolektivnog Zapada prema Rusima i Srbima civilizacijske i geopolitičke prirode.

"Rusija je najvažnija država-kontinent u Evroaziji i koja sprečava da Zapad ostvari punu globalnu dominaciju. Zato je geostrateško nadmetanje Zapada i Rusije istorijska konstanta, kratak period `primirja` bio je nakon raspada Sovjetskog Saveza, kada je Zapadu odgovarala slaba Rusija. Nakon dolaska predsjednika Putina na vlast Rusija se vraća na svjetsku scenu kao supersila koja sama upravlja svojom sudbinom", naveo je Dodik.

On je podsjetio da je upravo na vrhunsku američke hegemonije, tokom `90-ih srpski narod bio prisiljen da se bori za goli opstanak u ratovima kojima je razbijana Jugoslavija, a NATO pakt je prvi put od osnivanja 1949. godine upotrebio vojnu silu protiv Vojske Republike Srpske i generalno protiv srpkog naroda tokom ratu u BiH.

"Upravo u otvorenoj vojnoj agresiji ovog vojnog saveza na Republiku Srpsku NATO je počeo da traga za svojim novom ulogom nakon završetka Hladnog rata i nestanka SSSR kao glavnog protivnika zbog koga je i osnovan. NATO je agresijom na položaje Vojske Republike Srpske koju je izveo ne samo vazdušnim udarima već i uz upotrebu kopnenih snaga tzv. Snage za brze intervencije, NATO je promijenio ravnotežu snaga u ratu na štetu srpske strane i omogućio muslimanskim i hrvatskim snagama uspešnu ofanzivu 1995. godine", naveo je Dodik.

On je podsjetio da je u Republici Srpskoj NATO masovno koristio municiju sa osiromašenim uranijumom od čega i danas 27 godina poslije rata umire civilno stanovništvo od najgorih oblika karcinoma.

Dodik je rekao i da je sukob u Ukrajini direktna posljedica širenja NATO pakta na Istok, a pravi cilj je Rusija, njeno potuno obuzdavanje i na kraju i uništenje. "Ako vidite danas izjave koje dolaze od visokih zvaničnika NATO pakta i EU gdjue se insistira na porazu Rusije na bojnom polju i njena deimperijalizacija jasno je šta je pravi geopolitički cilj", rekao je Dodik.

On je naveo da danas u ovom zastupničkom konfliktu u Ukrajini učestvuje čitav kolektivni Zapad protiv Rusije. "Ono što mene posebno iznenađuje tokom ove krize je stepen rusofobije u Evropi i Americi, što samo pokazuje koliki je istprijskog antagonizma između Zapada i Rusije", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je srpski narod `90-ih u vodećim zapadnim medijima bio označen kao glavni krivac, odnosno loši momci u "novom svjetskom" poretku. "Zato mi je danas potpuno jasno zašto je veliki srpski istoričar Milorad Ekmečić rekao da je `srbofobija samo rukavac rusofobije`", poručio je Dodik.

Na pitanje kako ocjenjuje svoje šanse za pobjedu u borbi za mjesto predsjednika Republike Srpske i šanse Željke Cvijanović za mjesto srpskog člana Predsjedništva BiH, Dodik je rekao da na izborima očekuje veliku pobjedu svoje partije, te da je njegova i pobjeda Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva neupitna.

On je naveo da u susretu sa narodom vidi da narod pruža punu podršku njegovoj brobi za Republiku Srpsku, ali i rezultatima koji su napravljeni u proteklom periodu, podsjećajući da je Republika Srpska politički i ekonomski stabilniji dio BiH.

"Zato SNSD mora da pobijedi na izborima jer ovaj kontinuitet ne smije da se prekine u ovim kriznim vremenima. Potpuno sam ubijeđen da će narod na ovim izborima izabrati stabilnost i odbranu nacionalnog interesa, ali i konstantan ekonomski rast, koji je moguće ostvariti samo sa iskusnim političarima koji su svoje političke ciljeve jasno definisali", rekao je Dodik.

Govoreći o mogućim provokacijama na izborima, Dodik je naveo da je BiH protektorat-kolonija Zapada prema kojoj oni nemaju nikakvu odgovornost.

"Sada je u BiH neizabrani stranac, Nijemac Kristijan Šmit koji se predstavlja kao visoki predstavnik, iako on nije izabran u Savjetu bezbjednosti UN, protiv njegovog imenovanja glasale su Ruska Federacija i Kina. NJegovi prethodnici su mimo svih načela demokratije i pravne države nametali zakone, smjenjivali legalno izabrane predstavnike srpskog naroda i vršili politički i pravni teror u BiH i on bi želio da to radi. Ovo Vam govorim samo da shvatite u kakvim uslovima `slobode` se sprovode izbori u BiH", rekao je Dodik za "Rusku gazetu".

Dodik je dodao da smatra da će njegova pobjeda i pobjeda njegovih stranačkih kolega biti toliko ubjedljiva da neće moći da bude osporena nikakvim malverzacijama, falsifikovanjima ili krađama koje su moguće u ovom nakaradnom političkom sistemu.

(Srna)