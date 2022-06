Dodik najavio gradnju elektrana na gas u Srpskoj: Stabilnost za narednih 50 godina

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će se u Republici Srpskoj graditi dvije elektrane na gas, instalisane snage po 600 megavata, što će obezbijediti energetsku stabilnost Srpske u narednih 50 godina.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Dodik je rekao za ATV da će se elektrane graditi u Banjaluci, negdje na prostoru gdje je danas firma "Incel", kao i u blizini Prijedora, što je veoma zahtjevna investicija od preko milijardu i po evra.

On je rekao da na tom planu treba riješiti mnogo stvari, ali da je Srpska odlučna da odradi taj posao.

"To je zelena energija, to su obnovljivi izvori, to ne zagađuje i daje energetsku sigurnost ovom našem kraju", izjavio je Dodik.

On je otkrio da je riječ o zajedničkom projektu Srpske i Rusije u kome će Srpska biti manjinski partner uz obavezu da provede procedure, dok su Rusi zaduženi da sve finansiraju.

"Preduslov za ovaj projekat je gasovod od Bijeljine do Banjaluke i Prijedora", rekao je Dodik.

On je istakao da na tom planu u Sarajevu već nekoliko godina postoji zastoj u pogledu dobijanja dozvole da se iz Srbije pređe u Srpsku, preko granične linije.

"U Sarajevu to namjerno opstruišu", dodaje Dodik.

On kaže da bi prepreke na putu gasifikacije, između Federacije i Republike Srpske, trebalo da otkloni razgovor premijera Srpske Radovana Viškovića i FBiH Fadila Novalića.

Višković je ranije danas rekao da će Srpska dati saglasnost FBiH po pitanju zapadne gasne konekcije iz smjera Hrvatske preko Posušja u BiH, ukoliko taj entitet da saglasnost za istočnu konekciju, odnosno da se u okolini Bijeljine ili Pavlovića mosta izvrši konekcija ili prelaz ruskog gasa preko Drine iz Srbije.

Ranije je potpisan sporazum kompanija "Srbija gas" iz Novog Sada i "Gas- res" iz Banjaluke o zajedničkoj izgradnji gasovoda od Inđije preko Bijeljine - Banjaluke - Prijedora do Novog Grada. Planirano je da pristupna interkonekcija bude Novo Selo kod Bijeljine. Gasovod će biti dugačak 325 kilometara, a okvirno procijenjena vrijednost projekta je oko 125 miliona evra.

(Srna)