Višković o navodnim dolarima za Trivićevu: CIK bi trebalo da istraži

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković smatra da bi Centralna izborna komisija BiH trebala istražiti navode da je kandidat PDP-a za predsjednika Srpske Јelena Trivić dobila novac za kampanju iz SAD.

"Ako se to pokaže tačnim, i ona i PDP trebali snositi sankcije", smatra premijer.

"Јa ne odobravam takve vrste miješanja u izborni ciklus i bez obzira ko sjedi u CIK-u mora raditi po zakonu. Ako je ta informacija tačna, a po svemu što je vidljivo i što smo mogli da dobijemo na uvid, izgleda jeste, to je dno dna i to će koštati Republiku Srpsku", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

On je istakao da svi oni koji daju novac ne daju ga ne zato što vole Republiku Srpsku, nego imaju svoje interese koji ne vode ka jačanju Srpske, nego je namijenjen protiv interesa Srpske, njenom slabljenju i ukidanju njenih nadležnosti.

Višković je pitao kako bi se reagovalo da su se pojavili takvi papiri i da je u pitanju SNSD ili neka druga partija iz vladajuće većine.

"Ne mogu vjerovati da je uvažena kolegica, po obrazovanju i radnom mjestu to uradila, a ako jeste to osuđujem bez obzira o kome se radi, makar to bio i Radovan Višković", naveo je premijer Srpske, dodajući da on nije poznat po tome da voli govoriti o pojedincima, privatnim stvarima i privatnom životu.

Višković je i podsjetio da je specijalni izaslanik SAD za Balkan Gabrijel Eskobar, kada je u Kongresu SAD obrazlagao svoj boravak na ovim prostorima rekao kako je sa opozicijom u Srpskoj dogovorio neke mjere i korake.

"Očito je proizvod pomenutih mjera i koraka tih 10 miliona dolara", naglasio je Višković.

Otkud ova informacija?

"Administracija Džozefa Bajdena izdvojila je 19,5 miliona KM za kampanju Јelene Trivić protiv Milorada Dodika", objavio je ranije portal "Glas naroda", iza kojeg stoje nepoznati vlasnici i urednici.

Oni su se pozvali na "pouzdane izvore", a tu informaciju prenijela je naša republička novinska agencija SRNA, kao i javni servis RTRS.

Vijest je demantovala američka ambasada u BiH.

