Višković pozvao sudije i tužioce da istraže kriminal: "Primaju dobre plate i treba to da riješe"

Povodom optužbi opozicije za kriminal i korupciju u Srpskoj, premijer Srpske pozvao je sve nadležne institucije, sudove i tužilaštva, i u Srpskoj i u BiH da procesuiraju svačiji kriminal i korupciju i donesu presude.

"Ko vam to brani? Ako je to predsjednik Vlade, recite. Mislim da smo prerano uskočili u demokratiju, nismo prošli porođajne muke civilizovanih demokratskih zemalja, jer je kod nas domokratija da vas i vašu porodicu neko napadne sa svim mogućim etiketama, i porodica mora sa svim tim da živi, a to što to nije istina - nikome ništa", rekao je Višković.