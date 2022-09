Džaferović u UN: Pred nama je teška i izazovna zima

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je danas na Generalnoj skupštini UN u Njujorku da su energetska kriza, inflacija, ukupna recesija i ugroženost snabdijevanja najveći problemi, te da predstoji teška i izazovna zima.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Džaferović je u obraćanju naveo da su globalno tržište i međunarodna slobodna trgovina omogućile enorman napredak, te da je globalizacija učinila cijeli svijet međusobno zavisnim, što je, prema njegovom mišljenju, izvor i ranjivosti globalne zajednice.

"To je pokazala pandemija, kada je došlo do blokade saobraćajnih i kanala snabdijevanja. To pokazuje i trenutna kriza, u vezi sa ratom u Ukrajini, kada zbog blokade izvoza pšenice iz ukrajinskih luka prijeti glad zemljama u razvoju na afričkom i azijskom kontinentu. Ili, kada se veći dio evropskog kontinenta suočava sa energetskom krizom, zbog zavisnosti o ruskom gasu", rekao je Džaferović.

Izvor: Predsjedništvo BiH

On je rekao da rješenje za probleme nije u zatvaranju, već u otvaranju, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"Rješenje za energetsku krizu u Evropi, izazvanu zavisnošću o jednom izvoru, nije samo u oslanjanju na vlastite snage, već u diverzifikaciji, pronalasku novih, višestrukih kanala snadbijevanja gasom i drugim energentima", rekao je on.

Džaferović je ocijenio da je svijet nepovratno promijenjen, ta da su odnosi, na kojima je počivala bezbjednosna arhitektura Evrope kao i šireg međunarodnog okvira, postali prošlost.

On je izrazio nadu da će u što skorijem roku u Ukrajini doći do mira, kako bi ljudi u toj zemlji mogli normalno živjeti i kako bi se raseljeni vratili svojim kućama.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Džaferović je u obraćanju rekao da su spoljnopolitički ciljevi BiH članstvo u EU i NATO, te regionalna saradnja.

"Na sjednici Evropskog savjeta iz juna otvoren je prostor za dodjeljivanje BiH statusa kandidata za članstvo u EU, uz ispunjavanje određenih uslova. U proteklom periodu BiH je ostvarila određen napredak na ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Neke prioritete smo ostvarili u potpunosti, a druge djelimično. Raduje da smo u proteklim sedmicama nastavili sa ispunjavanjem tih prioriteta", rekao je Džaferović.

Prema njegovom mišljenju, muslimani i hrišćani u BiH mogu živjeti zajedno.

"Cijelom svijetu je potreban mir i stabilnost. Sve trenutne sporove u svijetu treba rješavati na principima međunarodnog prava i uz učešće institucija međunarodne pravde. Zato je jako važno osnažiti multilateralne mehanizme i institucije. U tom smislu, smatram da se snaga i autoritet UN-a kao ključnog multilateralnog mehanizma mora jačati", istakao je Džaferović na kraju izlaganja.

(MONDO)